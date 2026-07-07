Resumen: Las autoridades capturaron a alias ‘Nieto’ en Corinto, Cauca. Es señalado de coordinar extorsiones, homicidios y ataques contra la Fuerza Pública.

Le cayó la Policía a alias ‘Nieto’: lo señalan de coordinar ataques armados en el Cauca

Las autoridades capturaron a alias ‘Nieto’ en el municipio de Corinto, norte del Cauca, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército.

El hombre es señalado de integrar la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y, según la investigación, sería uno de los responsables de coordinar acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Nieto’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años dentro de esta organización ilegal. Su ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación criminal adelantadas por las autoridades.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, indicó que el capturado sería el encargado de coordinar extorsiones, homicidios selectivos, labores de observación criminal y ataques contra las autoridades en el norte del departamento.

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Asimismo, las autoridades señalaron que alias ‘Nieto’ estaría vinculado con el ataque contra el personal de seguridad de un ingenio azucarero en el norte del Cauca, hecho en el que murió un guarda de seguridad y fueron hurtadas armas de dotación y elementos de protección.

También sería investigado por su presunta participación en acciones violentas contra la Estación de Policía de Corinto y en un reciente ataque contra tropas del Ejército en el que resultó herido un soldado profesional.

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, proveedores, munición de diferentes calibres y 410 gramos de clorhidrato de cocaína.

La Policía aseguró que esta captura representa un nuevo golpe contra la estructura Dagoberto Ramos, una de las facciones de las disidencias de las Farc con presencia en el norte del Cauca y señalada por su participación en múltiples hechos de violencia que afectan tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

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