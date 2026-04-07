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Resumen: Captura de alias ‘Nías’, presunto sicario de ‘El Mesa’, se viraliza por detalle en su vestimenta durante operativo en Bogotá.

Este es el prontuario de alias ‘Nías’, sicario de ‘El Mesa’ señalado por más de 50 homicidios

En un reciente operativo de las autoridades, cayó alias ‘Nías’, presunto integrante de la estructura criminal ‘El Mesa’, quien tendría una trayectoria criminal de más de 10 años y registra al menos 10 procesos judiciales.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, alias ‘Nías’ habría iniciado su actividad delictiva desde los 13 años y estaría vinculado en al menos 50 homicidios y tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la capital y otras regiones del país.

Su detención se dio en el marco de un operativo que incluyó 15 diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Soacha, Tolima y Cesar, tras cerca de un año de labores investigativas. En estas acciones fueron capturadas 23 personas señaladas de pertenecer a ‘El Mesa’.

Las autoridades han indicado que esta organización utilizaba viviendas alquiladas por cortos periodos y taxis como fachada para el transporte de armas y drogas, principalmente entre localidades como Usme y Suba, donde presuntamente distribuían estupefacientes.

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El caso continúa en investigación mientras los capturados quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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