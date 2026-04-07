Resumen: El candidato presidencial Abelardo De la Espriella se reunió con la líder opositora venezolana María Corina Machado para plantear una estrategia de "reconstrucción conjunta" de ambas naciones, revelando que el sistema de defensa del voto de Machado fue la inspiración principal para fundar su movimiento Defensores de la Patria. Durante el encuentro, De la Espriella destacó que su organización ya cuenta con 1,4 millones de integrantes y anunció que buscará aprender de la experiencia organizativa venezolana para blindar las elecciones colombianas de 2026, asegurando que no permitirá que en el país se repita un escenario de fraude electoral como el denunciado en el país vecino.

Abelardo de la Espriella se reúne con María Corina Machado en una alianza por la “reconstrucción conjunta”

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella sostuvo un encuentro estratégico con la líder opositora venezolana María Corina Machado. La reunión no solo sirvió para estrechar lazos, sino para formalizar una visión política compartida: la reconstrucción democrática de ambas naciones frente a lo que el candidato denomina “amenazas similares”.

El origen: La inspiración del 28 de julio

De la Espriella reveló que la gestión de Machado durante las elecciones venezolanas de 2024 fue el catalizador para la creación de su movimiento, Defensores de la Patria. Según el candidato, la capacidad de la oposición venezolana para evidenciar el fraude electoral mediante un sistema organizado de defensa del voto fue un “punto de inflexión”.

“El día en que el régimen de Maduro se robó las elecciones, María Corina le mostró al mundo cómo se defiende la democracia. Ahí entendí lo que venía para Colombia y decidí actuar”, afirmó De la Espriella a través de su cuenta oficial en X.

De 4.000 a 1,4 millones de ciudadanos

Lo que comenzó como una propuesta lanzada apenas 24 horas después de los comicios venezolanos, se ha transformado en una fuerza masiva. El candidato destacó el crecimiento exponencial de su iniciativa:

Inicio: 4.000 integrantes originales.

Actualidad: Más de 1,4 millones de colombianos vinculados.

Objetivo: Vigilancia electoral estricta y defensa del voto ciudadano.

Una hoja de ruta para 2026

Acompañado por su fórmula vicepresidencial, De la Espriella planteó a Machado la necesidad de un trabajo conjunto para que ambos países superen sus crisis institucionales. El equipo de campaña del abogado buscará asimilar la experiencia técnica y organizativa de la oposición venezolana para blindar las urnas en Colombia de cara a las elecciones de 2026.

Puntos clave del encuentro:

Intercambio de experiencias: Aprendizaje sobre organización electoral y vigilancia de mesas.

Crítica al Gobierno Nacional: De la Espriella reiteró sus advertencias sobre el riesgo de que en Colombia se repliquen escenarios de fraude.

Compromiso de vigilancia: El candidato aseguró que no permitirá irregularidades en el proceso democrático.

“El sueño es claro: reconstruir Colombia y Venezuela. Dos naciones hermanas que hoy enfrentan amenazas similares”, concluyó el líder de Defensores de la Patria, enfatizando que la organización ciudadana será el muro de contención contra cualquier intento de vulnerar la voluntad popular.

Abelardo de la Espriella se reúne con María Corina Machado en una alianza por la “reconstrucción conjunta”