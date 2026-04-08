Resumen: Las autoridades encontraron una escena compleja: un hombre sin vida en plena vía pública, otro herido sobre una motocicleta y un ciudadano que reclamaba haber actuado en legítima defensa.

¡Mero buñuelo! En Bello, un sicario dejó caer la pistola y lo mataron con su propia arma

Minuto30.com .- La tranquilidad del sector de Niquía se vio interrumpida a las 10 de la noche del pasado martes 7 de abril, cuando una ráfaga de disparos alertó a los residentes y transeúntes cerca de un centro comercial.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron una escena compleja: un hombre sin vida en plena vía pública, otro herido sobre una motocicleta y un ciudadano que reclamaba haber actuado en legítima defensa.

El forcejeo: Un ataque que no salió como esperaban

Según versiones extraoficiales, dos sujetos arribaron a un local donde se encontraba laborando un hombre de 33 años. Uno de los agresores ingresó, desenfundó un arma de fuego y apuntó directamente a la cabeza de la víctima con la intención de jalar el gatillo.

Sin embargo, en una reacción instintiva, el tatuador se abalanzó sobre el sicario. Tras un intenso forcejeo, la víctima logró desarmar a su agresor. Ante la pérdida del arma, los sujetos intentaron huir inicialmente, pero, en un acto de temeridad, regresaron segundos después para intentar recuperar la pistola.

La persecución y el desenlace fatal

Al ver que los sujetos regresaban y pretendían abordar una motocicleta para escapar, el hombre de 33 años salió del local empuñando el arma que les había quitado y emprendió la persecución:

El herido: La víctima del atentado disparó contra los sujetos. Uno de los presuntos sicarios cayó lesionado sobre la motocicleta. Fue auxiliado y trasladado a una clínica del norte, donde ingresó de urgencia a cirugía.

El fallecido: El segundo cómplice intentó correr, pero fue alcanzado por un proyectil a una cuadra de distancia. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento con un impacto de bala en el pecho; al llegar los servicios de emergencia, ya no contaba con signos vitales.

Entrega voluntaria

Minutos después del caos, el tatuador se presentó de manera voluntaria ante las patrullas de la Policía Nacional. En un gesto de transparencia procesal, hizo entrega del armamento implicado: una pistola, un proveedor y un supresor de sonido (silenciador) que originalmente portaban los delincuentes.