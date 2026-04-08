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    ¡Mero buñuelo! En Bello, un sicario dejó caer la pistola y lo mataron con su propia arma

    El sicario desenfundó el arma y en el forcejeo con la víctima perdió la pistola con la que luego fue dado de baja

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Mero buñuelo! En Bello, un sicario dejó caer la pistola y lo mataron con su propia arma

    Resumen: Las autoridades encontraron una escena compleja: un hombre sin vida en plena vía pública, otro herido sobre una motocicleta y un ciudadano que reclamaba haber actuado en legítima defensa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tranquilidad del sector de Niquía se vio interrumpida a las 10 de la noche del pasado martes 7 de abril, cuando una ráfaga de disparos alertó a los residentes y transeúntes cerca de un centro comercial.

    Al llegar al sitio, las autoridades encontraron una escena compleja: un hombre sin vida en plena vía pública, otro herido sobre una motocicleta y un ciudadano que reclamaba haber actuado en legítima defensa.

    El forcejeo: Un ataque que no salió como esperaban

    Según versiones extraoficiales, dos sujetos arribaron a un local donde se encontraba laborando un hombre de 33 años. Uno de los agresores ingresó, desenfundó un arma de fuego y apuntó directamente a la cabeza de la víctima con la intención de jalar el gatillo.

    Sin embargo, en una reacción instintiva, el tatuador se abalanzó sobre el sicario. Tras un intenso forcejeo, la víctima logró desarmar a su agresor. Ante la pérdida del arma, los sujetos intentaron huir inicialmente, pero, en un acto de temeridad, regresaron segundos después para intentar recuperar la pistola.

    La persecución y el desenlace fatal

    Al ver que los sujetos regresaban y pretendían abordar una motocicleta para escapar, el hombre de 33 años salió del local empuñando el arma que les había quitado y emprendió la persecución:

    El herido: La víctima del atentado disparó contra los sujetos. Uno de los presuntos sicarios cayó lesionado sobre la motocicleta. Fue auxiliado y trasladado a una clínica del norte, donde ingresó de urgencia a cirugía.

    El fallecido: El segundo cómplice intentó correr, pero fue alcanzado por un proyectil a una cuadra de distancia. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento con un impacto de bala en el pecho; al llegar los servicios de emergencia, ya no contaba con signos vitales.

    sicario dado de baja niquia

    Foto: Captura de video

    Entrega voluntaria

    Minutos después del caos, el tatuador se presentó de manera voluntaria ante las patrullas de la Policía Nacional. En un gesto de transparencia procesal, hizo entrega del armamento implicado: una pistola, un proveedor y un supresor de sonido (silenciador) que originalmente portaban los delincuentes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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