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Resumen: La captura de alias 'Maracucho', presunto cabecilla del Tren de Aragua, fue confirmada por las autoridades tras un operativo realizado en el centro de Bogotá.

Le seguían la pista desde hace un año: cayó alias ‘Maracucho’, cabecilla del Tren de Aragua

Durante la madrugada de este jueves 2 de julio, las autoridades detuvieron a Néstor Luis, conocido con los alias de ‘Grosote’ o ‘Maracucho’, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el capturado sería el responsable de coordinar actividades relacionadas con tráfico de drogas, extorsión, hurto, secuestro y varios homicidios.

La captura de alias ‘Maracucho’ fue posible gracias a un operativo conjunto adelantado por el GAULA Nacional, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, el resultado fue producto de un proceso investigativo que incluyó seguimientos, labores de inteligencia y la estructuración de casos de multicrimen durante aproximadamente un año.

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A través de su cuenta de X, el alcalde Galán aseguró que este procedimiento constituye un nuevo golpe contra el Tren de Aragua en la ciudad y destacó el trabajo coordinado entre los organismos de seguridad para ubicar al señalado cabecilla.

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El mandatario también reiteró que la alcaldía continuará desarrollando acciones para enfrentar las organizaciones criminales que operan en Bogotá. En ese sentido, afirmó que las autoridades seguirán trabajando hasta lograr que los responsables de estos delitos respondan ante la justicia.

Esta madrugada fue capturado en Bogotá alias “Maracucho”, cabecilla del “Tren de Aragua”. Néstor Luis Castro Méndez, alias “Grosote” o “Maracucho”, era encargado de dirigir una red de venta de drogas, hurto, extorsión y asesinatos, entre otros crímenes. Su captura es el… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 2, 2026

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