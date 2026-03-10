Resumen: Capturados en Medellín alias ‘Kata’ y ‘Gokú’, señalados de coordinar redes de prostitución y drogas en El Poblado. Ella era prófuga por trata de personas.

Caen alias ‘Kata’ y ‘Gokú’: los pillaron moviendo drogas y trata de personas en El Poblado

Las autoridades lograron la captura de alias ‘Kata’, una mujer de nacionalidad extranjera, y un hombre conocido como alias ‘Gokú’, quienes estarían detrás de una compleja estructura dedicada a la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y el hurto en El Poblado, Medellín.

El operativo, liderado por Migración Colombia en articulación con organismos judiciales, permitió establecer que estos sujetos operaban bajo una fachada de guías turísticos o empleados de discotecas para ganarse la confianza de visitantes, especialmente extranjeros.

Según el reporte oficial, alias ‘Kata’ era una pieza clave en el engranaje criminal del Parque Lleras y sus alrededores, donde presuntamente coordinaba el contacto entre turistas y redes de prostitución, facilitando además la comercialización de sustancias ilícitas en los establecimientos de El Poblado.

La peligrosidad de los detenidos quedó en evidencia al verificar sus antecedentes internacionales. Esta mujer resultó ser una prófuga de la justicia en Venezuela, donde tiene una condena vigente de nueve años por trata de personas.

Por su parte, alias ‘Gokú’, quien posee doble nacionalidad, es requerido por las autoridades del estado Mérida por delitos de alto impacto como homicidio calificado, robo agravado y lesiones. Ambos se paseaban por las zonas de ocio simulando ser clientes adinerados para marcar a sus víctimas y ejecutar actividades ilegales sin levantar sospechas iniciales.

Tras una diligencia de allanamiento realizada en una unidad residencial y un local comercial, las autoridades procedieron con los trámites legales. Alias ‘Kata’ ya fue expulsada del territorio nacional y entregada a la Interpol para que responda por sus deudas con la justicia venezolana.

En cuanto a ‘Gokú’, permanece bajo custodia de la Fiscalía y la Policía Nacional, mientras se determina si tiene procesos pendientes en suelo colombiano antes de definir su situación migratoria definitiva.

