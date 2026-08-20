Resumen: Sujeto solicitado por Interpol por asesinar a su esposa en México fue retenido en el barrio Los Colores de Medellín. El prófugo trabajaba en una pizzería tras huir por varios países.

¡Se le acabó el escondite! Cae en Medellín un mexicano prófugo que asesinó a su esposa con 55 puñaladas

En un operativo de control desplegado en el barrio Los Colores, autoridades en la capital antioqueña concretaron la retención de un sujeto de 52 años y nacionalidad mexicana, sobre quien pesaba una circular roja de Interpol expedida por los estrados judiciales del estado de Querétaro, México, debido a su presunta implicación en un grave delito de homicidio agravado.

De acuerdo con el expediente procesal remitido desde el territorio norteamericano, al ciudadano mexicano se le atribuye la autoría del asesinato de su cónyuge, identificada como Ana Lilia, quien fue agredida en 55 oportunidades con un objeto cortopunzante en el inmueble donde ambos residían.

Tras el ataque, el agresor abandonó el cuerpo sin vida en una de las estancias de la vivienda, el cual fue descubierto por las autoridades 15 días después en una fase avanzada de descomposición.

Posterior a la comisión del flagelo, el sospechoso emprendió la huida cruzando fronteras continentales. Las labores de rastreo internacional coordinadas mediante las alertas de Interpol abarcaron gestiones en Estados Unidos, Guatemala y Belice.

El prófugo logró establecerse en la capital antioqueña implementando tácticas de evasión, tales como prescindir del uso de herramientas tecnológicas o dispositivos electrónicos para no ser rastreado, al tiempo que laboraba en un establecimiento comercial de pizzas manteniendo un perfil discreto.

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El operativo judicial fue desarrollado gracias a la articulación entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Marshals de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Convivencia local, Manuel Villa Mejía, enfatizó el compromiso institucional para evitar que la capital paisa sea utilizada como guarida de criminales internacionales.

El detenido fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo que adelanta los trámites legales pertinentes con el país requirente para efectuar su correspondiente proceso de extradición.

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