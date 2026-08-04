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Resumen: Autoridades ejecutaron un operativo en Caracolí y capturaron a alias Fresa con armas y droga. Usaba un taller de motos como fachada.

¡Usaban un taller de motos como fachada! Cayó la red que movía millones con droga y armas en Caracolí

Un contundente resultado operacional contra las redes de microtráfico en el Magdalena Medio antioqueño permitieron las autoridades tras la realización de cuatro diligencias de registro y allanamiento.

En el procedimiento desplegado por la fuerza pública se ejecutó un exitoso operativo en Caracolí que dejó como saldo la captura de tres presuntos integrantes de una estructura criminal alineada al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La acción policial fue coordinada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con el respaldo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Modelo de Servicio de Policía y el Ejército Nacional.

Durante las intervenciones físicas, las unidades lograron la detención de un individuo conocido en el mundo delictivo con el alias de ‘Fresa’.

De acuerdo con el reporte oficial, este sujeto se desempeñaba como presunto coordinador urbano de expendios de alucinógenos en el casco urbano de la población.

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Las indagaciones preliminares determinaron que alias ‘Fresa’ utilizaba un taller de reparación de motocicletas, ubicado estratégicamente en el sector Santander de la localidad, como fachada legal para almacenar y distribuir los estupefacientes. En la misma incursión cayó un hombre apodado ‘Paturro’, señalado de cumplir tareas de apoyo logístico para la red criminal.

Durante el operativo en Caracolí, los uniformados incautaron dos pistolas, 246 gramos de bazuco, 135 gramos de marihuana, $2.450.000 en efectivo, tres celulares, un radio de comunicación, grameras, stickers y miles de bolsas herméticas. Además, se halló un cuaderno con cuentas detalladas que evidenciaría el alcance del negocio ilícito.

Con este estratégico operativo en Caracolí, las autoridades reportaron un impacto directo a las finanzas del grupo armado en la subregión. Los tres detenidos y el material probatorio quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación judicial.

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