Lecciones de comunicación de crisis en tiempos de linchamiento digital

Resumen: En la era del tribunal de las redes sociales y la opinión pública, la respuesta ante una acusación grave suele caer en un libreto predecible y cobarde: el silencio defensivo, el comunicado tibio de tres párrafos redactado por abogados atemorizados o la simple estrategia del avestruz.

En la era del tribunal de las redes sociales y la opinión pública, la respuesta ante una acusación grave suele caer en un libreto predecible y cobarde: el silencio defensivo, el comunicado tibio de tres párrafos redactado por abogados atemorizados o la simple estrategia del avestruz.

Frente a la denuncia pública presentada por la abogada Sofía Vela Mejía por presuntos hechos de acoso y abuso sexual, divulgada por el colectivo Yo te creo, colega y el medio Noticias Brava, el periodista Rafael Poveda optó por un camino distinto. Conservó evidencias clave, como una conversación telefónica, las presentadas de manera pública y salió personalmente a dar su versión. Más allá del ámbito judicial, su manejo se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo abordar una crisis de reputación.

El gran error de empresas, instituciones y figuras públicas cuando estalla un escándalo es asumir que no responder o postergar la respuesta «enfriará» la situación. Ocurre con la aerolínea que guarda silencio tras cancelar decenas de vuelos dejando a cientos de familias varadas, o con el político que se esconde detrás de un tuit genérico cuando se destapa una irregularidad en su administración. En la era de la inmediata digital, el vacío informativo jamás permanece vacío; lo llenan las suposiciones, la indignación colectiva y los relatos de terceros. Callar no es prudencia: es cederle al interlocutor el monopolio absoluto de la narrativa.

La primera regla no escrita del manejo de crisis, evidenciada en este caso, es que la presencia personal y los hechos verificables transforman el enfoque del debate. Poveda no envió a un vocero ni se limitó a un escudo texto institucional; dio la cara y respaldó su postura con pruebas materiales retenidas con previsión.

Cuando una marca enfrenta una falla catastrófica, pensamos en una cadena de restaurantes denunciada por intoxicación alimentaria, la reacción no puede ser el disimulo, sino la exposición transparente de los hechos, las auditorías y los controles existentes. Enfrentar la tormenta con datos y sin rodeos frena la especulación desenfrenada.

Sin embargo, dar la cara no equivale a engancharse en una batalla visceral. Mantener el control del mensaje implica despojar la respuesta del tono puramente emotivo o descalificador para centrarla en la objetividad. Las crisis empresariales y políticas frecuentemente se descarrilan porque los implicados responden desde la visceralidad o el orgullo herido, multiplicando el daño inicial. Salir «igual o mejor» de un episodio crítico requiere serenidad estratégica: presentar lo que se tiene, explicar lo que ocurrió y evitar confrontaciones que terminen alimentando el morbo del espectáculo mediático.

Es indispensable marcar una frontera ética y conceptual clara: una estrategia de comunicación ágil, audaz y efectiva no dicta la sentencia ni determina quién tiene la razón desde el punto de vista legal. La responsabilidad de establecer la verdad procesal, evaluar la veracidad de los testimonios y sancionar o absolver le corresponde de manera exclusiva a las autoridades competentes. La efectividad en el manejo de imagen busca garantizar el derecho a la defensa pública y al debido proceso reputacional, pero nunca debe confundirse con la impunidad ni sustituir a la justicia formal.

El manejo de crisis de Rafael Poveda debe servir como un llamado a la acción para directivos, comunicadores y líderes de opinión. Las crisis no se evitan congelando las decisiones ni esperando a que pase la marea; se gestionan con rigor documental, agilidad y valentía para sostener la mirada frente a la audiencia. Quien lidere una institución o construya una marca personal debe entender que la credibilidad no se prueba en la bonanza, sino en la capacidad de mantenerse firme, transparente y respaldado por hechos cuando la tormenta arrecia.

Y, por último, la controversia suscitada en redes sociales refleja la complejidad del debate contemporáneo, donde conviven la cautela y la polarización. Pero más allá de la polarización, el caso deja sobre la mesa una discusión urgente para el movimiento social y la opinión pública: crucifíquenme si es necesario, pero no todos los hombres son depredadores sexuales, ni absolutamente todas las denuncias públicas son verdades incuestionables. Exigir rigor, presunción de inocencia y espacio para la contraprueba no invalida la lucha contra la violencia de género; la fortalece al proteger su legitimidad de generalizaciones apresuradas.