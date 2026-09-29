¡Lo buscaba EE.UU.! Cayó alias ‘El Paisa’, señalado de mover droga desde Urabá

Resumen: Alias ‘El Paisa’ fue capturado con fines de extradición. Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con concierto para delinquir y narcotráfico.

Un operativo conjunto permitió la captura con fines de extradición de Norbey, conocido con los alias de ‘El Paisa’ o ‘Ñato’, un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con concierto para delinquir y narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría relacionado con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Las autoridades lo señalan de aportar recursos para actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Además, los organismos de inteligencia investigan su presunta participación en la coordinación del acopio y traslado de lanchas rápidas utilizadas para transportar cargamentos de droga desde el Golfo de Urabá y zonas del departamento de Córdoba hacia Centroamérica, con destino final a Estados Unidos.

Para ubicar al señalado, durante el operativo fueron utilizados drones equipados con tecnología electro-óptica e infrarroja, suministrados por el Gobierno estadounidense. Estos equipos permitieron apoyar las labores de seguimiento e identificación desarrolladas por las autoridades.

Según las indagaciones, Norbey habría procurado mantener un perfil bajo para evitar ser identificado. Las autoridades señalan que se desempeñaba como comerciante y ganadero y tendría presencia en fincas ubicadas en municipios como Tarazá y Necoclí.

El señalado también habría reducido su presencia en registros públicos y privados como parte de las medidas que, según los investigadores, utilizaba para dificultar su ubicación.

Tras su captura, alias ‘El Paisa’ quedó a disposición de las autoridades colombianas mientras avanza el procedimiento correspondiente a la solicitud de extradición. El requerimiento fue realizado por una corte federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos.

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