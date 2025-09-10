Resumen: Sucursal Fest, el festival de la diversidad, se realizará el 4 y 5 de octubre en el Parque Uribe y el Parque La Retreta, además contará con una agenda académica que se desarrollará a partir del 16 de septiembre

Sucursal Fest 2025 ya tiene los artistas seleccionados para la edición 2025

Sucursal Fest, el festival de la diversidad que exalta la creatividad urbana en todas sus formas, se alista para vivir su quinta edición los días 4 y 5 de octubre en Cali. Este espacio, que se ha consolidado como una plataforma de encuentro para las expresiones artísticas contemporáneas, promete una agenda renovada y diversa que reafirma su apuesta por la innovación cultural.

Como parte de su compromiso con la democratización de los recursos culturales, la Secretaría de Cultura de Cali realizó en agosto una convocatoria pública para seleccionar a los artistas, gestores y colectivos locales que harán parte de la programación de este 2025.

En total, se recibieron 257 propuestas, revisadas bajo los criterios establecidos en los Términos de Referencia, garantizando un proceso transparente de participación ciudadana. De estas, 78 cumplieron con los requisitos para integrar la programación oficial del festival.

Los proyectos elegidos hacen parte de distintas disciplinas que conforman el universo de la cultura urbana caleña:

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Agrupaciones, solistas y showcases de música alternativa.

DJ y melómanos de música alternativa.

Freestyle rap.

Danzas urbanas.

Agrupaciones de danzas experimentales.

Artes vivas y performáticas.

Circulación de graffiti y creación de muralismo.

Colectivos de artes plásticas y artes gráficas.

Artes audiovisuales, digitales y VJ.

Coleccionismo y emprendimientos creativos y culturales.

Sucursal Fest, el festival de la diversidad, se realizará el 4 y 5 de octubre en el Parque Uribe y el Parque La Retreta, además contará con una agenda académica que se desarrollará a partir del 16 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad.

Aquí más Noticias de Cali