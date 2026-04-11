¡El colmo de la indolencia!: Descargan 15 metros cúbicos de basura textil en estación Industriales y nadie denunció

Resumen: Cuidar la ciudad no es solo tarea de unos pocos. La limpieza y el orden de Medellín dependen de la corresponsabilidad de todos sus habitantes.

Minuto30.com .- La falta de cultura ciudadana y el irrespeto por el espacio público en Medellín acaban de alcanzar un nivel que sorprendió incluso a quienes a diario lidian con la basura de la ciudad. A través de su cuenta de X, Emvarias (Grupo EPM) denunció un insólito caso de arrojo clandestino de escombros y residuos que tuvo lugar a plena luz del día en uno de los corredores más transitados de la capital antioqueña.

Según el reporte oficial de la entidad de aseo, un camión llegó hasta las inmediaciones de la estación Industriales del Metro y descargó descaradamente una montaña de desechos, afectando gravemente la movilidad peatonal y el entorno visual del sector.

“Nadie vio, nadie llamó”

Lo que más generó indignación en las directivas y operarios de Emvarias no fue solo la magnitud del basurero improvisado, el cual estaba compuesto por cerca de 15 metros cúbicos de residuos textiles, sino la apatía total de la comunidad frente a este delito ambiental.

A pesar de que el camión realizó la maniobra en pleno día y en una zona de altísimo flujo vehicular y peatonal, el hecho pasó “inadvertido” para las autoridades, ya que ningún ciudadano se tomó un minuto para grabar las placas o alertar a la Policía.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Y si nos preguntan qué es lo más doloroso, es esto: en un sector tan transitado, nadie vio, nadie llamó, nadie hizo nada para que se multara a estas personas indolentes con la ciudad”, expresó con frustración la entidad en su comunicado.

Medellín es de todos

Desde Minuto30 nos sumamos al llamado vehemente de Emvarias: Cuidar la ciudad no es solo tarea de unos pocos. La limpieza y el orden de Medellín dependen de la corresponsabilidad de todos sus habitantes.

Si usted es testigo de un arrojo clandestino de basuras o escombros, no sea cómplice con su silencio; grabe, tome fotos y denuncie de inmediato a la línea 123 o al cuadrante de la Policía para que los responsables asuman las severas multas ambientales.