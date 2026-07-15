Resumen: La brigada de salud llegó hasta el resguardo indígena Las Playas, ubicado en Apartadó, donde evaluaron al menor de 9 meses y al detectar la gravedad de su condición de salud ordenaron el traslado inmediato a un centro hospitalario de la región; sin embargo, el padre del niño se negó rotundamente a permitir el traslado médico

¡Urgente! Autoridades buscan en Apartadó a bebé indígena con desnutrición severa; su padre se niega a hospitalizarlo

Minuto30.com .- Una carrera contra el tiempo se vive en el municipio de Apartadó, en la subregión del Urabá antioqueño. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha lanzado un dramático llamado de urgencia para localizar y salvar la vida de un bebé indígena de apenas 9 meses que presenta un cuadro de desnutrición aguda.

El caso ha encendido las alarmas de las autoridades departamentales de salud y protección infantil, debido a que el menor no ha podido recibir la atención médica vital que requiere por la oposición de su propia familia.

¿Cómo se descubrió el grave estado del menor?

El delicado estado de salud del bebé fue detectado gracias a un tamizaje nutricional realizado por los profesionales del programa Arrullos, una iniciativa de la Gobernación de Antioquia enfocada en la primera infancia.

La brigada de salud llegó hasta el resguardo indígena Las Playas, ubicado en Apartadó, donde evaluaron al menor de 9 meses. Los médicos determinaron de inmediato que el niño se encuentra en unas condiciones de desnutrición aguda que ponen en riesgo inminente su vida.

¿Por qué no ha sido trasladado a un hospital?

Ante la gravedad del diagnóstico, los profesionales de la salud ordenaron el traslado urgente del bebé a un centro hospitalario para estabilizarlo y brindarle el tratamiento adecuado.

Sin embargo, el proceso se vio frustrado. Según confirmó el propio gobernador Andrés Julián Rendón, el padre del niño se negó rotundamente a permitir el traslado médico. Incluso, la Secretaria de Salud del municipio de Apartadó se desplazó personalmente hasta el resguardo para mediar en la situación, pero recibió la misma respuesta negativa por parte del progenitor.

¿Qué medidas urgentes exigen las autoridades?

Ante la negativa familiar y el inminente peligro de muerte del menor, el mandatario departamental instó con urgencia a las dos Comisarías de Familia de Apartadó para que asuman el caso de inmediato.

«Es su misión emprender esa tarea y además un mandato. Urge encontrar el bebé, salvarle la vida y protegerle sus derechos», señaló el Gobernador a través de sus redes sociales.

Asimismo, Rendón hizo un llamado directo a las autoridades tradicionales de la comunidad, señalando que es menester del Gobernador indígena acompañar este proceso de búsqueda y concientización para permitir que el Estado pueda restablecer los derechos fundamentales del niño a la salud y a la vida.