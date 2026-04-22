Resumen: Capturado y enviado a prisión alias 'Clavícula', coordinador de la banda 'El Morro de Villa Flora' en Robledo, Medellín. Enfrenta cargos por extorsión y drogas.

¡Se le acabó la cuerda a alias ‘Clavícula’! El jefe narco de Robledo que ya tiene su cupo asegurado en la cárcel

La estructura criminal conocida como ‘El Morro de Villa Flora’, que ha mantenido en jaque a varios barrios de la comuna 7, Robledo, sufrió un nuevo y contundente golpe.

En las últimas horas, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre identificado en el bajo mundo como alias ‘Clavícula’, quien es señalado por las autoridades como un presunto coordinador clave dentro de esta organización.

La captura, ejecutada tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, marca un avance significativo en la desarticulación de esta banda que ha sembrado el miedo en el occidente de Medellín mediante la extorsión y la venta de estupefacientes.

Según el material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, la injerencia de este grupo delictivo se extiende por sectores estratégicos como Olaya Herrera, Blanquizal, El Morro, Villa Flora y Fuente Clara.

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Las investigaciones apuntan a que alias ‘Clavícula’ asumió desde 2023 el rol de coordinador, siendo el responsable directo de manejar las finanzas derivadas de la comercialización de sustancias ilícitas y el cobro de vacunas a los comerciantes del sector.

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Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Estructura de Apoyo de Medellín le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que el detenido no aceptó.

Este resultado es parte de una ofensiva sostenida contra ‘El Morro de Villa Flora’, una estructura que ha visto caer a gran parte de sus integrantes en los últimos meses.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, a la fecha, se han logrado 36 sentencias condenatorias contra miembros de esta organización, incluyendo a figuras de alto rango como alias ‘Carloto’ y alias ‘La Bruja’, quienes fungían como cabecillas principales.

A pesar de que ‘Clavícula’ se declaró inocente, el juez de control de garantías consideró que su presencia en las calles representa un peligro para la comunidad y ordenó su reclusión inmediata mientras avanza el proceso penal.

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