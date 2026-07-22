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Resumen: Alias ‘Chacho Petra’, uno de los más buscados por feminicidio en Medellín, fue capturado en Valle del Cauca tras permanecer cuatro meses prófugo.

Cayó alias ‘Chacho Petra’, uno de los más buscados por feminicidio en Medellín

Las autoridades capturaron a alias ‘Chacho Petra’, señalado como uno de los hombres más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el área metropolitana.

El procedimiento fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, luego de cuatro meses de investigación. Alias ‘Chacho Petra’ fue ubicado en una zona rural del corregimiento de Rozo, en Valle del Cauca.

Según la investigación, el hombre permanecía oculto en una finca, donde presuntamente se hacía pasar por trabajador para evitar ser localizado por las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chacho Petra’ es investigado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de María Fernanda, de 26 años, crimen registrado el 10 de octubre de 2025 en Medellín.

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Para dar con su paradero, los investigadores adelantaron un trabajo que incluyó análisis de material fotográfico y videográfico, recolección de declaraciones, seguimiento a líneas telefónicas y otras labores de inteligencia que permitieron establecer el lugar donde se escondía el señalado.

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Las autoridades también informaron que el capturado registra antecedentes judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de hurto.

Tras su captura, el procesado fue dejado a disposición de la autoridad competente para avanzar con el proceso judicial en su contra.

La Alcaldía de Medellín reiteró que continuará fortaleciendo el trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía para ubicar a los responsables de delitos de alto impacto, combatir la impunidad y reforzar las acciones de protección frente a la violencia contra las mujeres.

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