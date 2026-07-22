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    ¡Véalos pues! Condenan a estos tres que se dedicaban a robar conductores de plataformas en Medellín

    Estas tres bellezas usaban la aplicación, mandaban a los conductores de Medellín a Bello y les robaban todo. A uno lo mataron.

    Publicado por: Julian Medina

    Condenan a integrantes de banda que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín uno fue asesinado
    Cortesía
    ¡Véalos pues! Condenan a estos tres que se dedicaban a robar conductores de plataformas en Medellín

    Resumen: Tres integrantes de una estructura criminal dedicada al secuestro y hurto de conductores de plataformas digitales en Medellín y el área metropolitana fueron condenados a penas de entre 12 y 32 años de prisión por seis brutales ataques ocurridos en 2025. La banda solicitaba servicios de transporte hacia el municipio de Bello para golpear, amarrar y robar a los choferes —despojándolos de más de 100 millones de pesos en bienes y vehículos— antes de abandonarlos en zonas boscosas o quebradas; entre los delitos imputados destaca el homicidio a golpes de un conductor el 9 de abril de ese año en la vereda La China, hecho por el cual ya hay un cuarto condenado previo y un quinto implicado actualmente en etapa de juicio.

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    Un juez de la República dictó sentencia condenatoria contra tres integrantes de un grupo delincuencial dedicado al secuestro y hurto sistemático de conductores de plataformas digitales de transporte en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

    Los procesados fueron identificados como Didier Alejandro R. Q., Mateo S. C. y Edward David M. S., quienes purgarán penas que oscilan entre los 12 y los 32 años y dos meses de prisión.

    De acuerdo con las pruebas presentadas por un fiscal especializado de la Seccional Medellín, los hoy sentenciados fueron hallados responsables, según su participación individual, de los siguientes delitos:

    Concierto para delinquir agravado.

    Secuestro simple en concurso homogéneo y sucesivo.

    Hurto calificado y agravado.

    Secuestro extorsivo.

    Homicidio agravado.

    La investigación judicial determinó que la estructura operó en al menos seis eventos delictivos registrados entre el 20 de marzo y el 27 de julio de 2025.

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    El método de la organización consistía en solicitar servicios de transporte a través de aplicaciones móviles desde Medellín hacia el municipio de Bello. Al llegar a lugares solitarios o apartados:

    Sometimiento: Golpeaban brutalmente a los conductores y los ataban de pies y manos.

    Hurto: Les robaban celulares, tarjetas bancarias, dinero y objetos personales.

    Abandono: Dejaban a las víctimas atadas en zonas boscosas o arrojadas a quebradas de Bello, para luego huir a bordo de los vehículos.

    En total, las autoridades calcularon que la banda se apoderó de más de 100 millones de pesos entre dinero en efectivo, objetos de valor y vehículos.

    Un homicidio entre los hechos imputados

    El caso más gravoso atribuido a esta red ocurrió el 9 de abril de 2025. Ese día, un conductor aceptó un servicio de transporte con destino al norte del Valle de Aburrá. Durante el trayecto, los delincuentes lo atacaron ferozmente con objetos contundentes hasta causarle la muerte.

    Posteriormente, trasladaron el cadáver y lo abandonaron en la vereda La China, en jurisdicción de Bello.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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