En un video que ha circulado ampliamente en las redes sociales, el futbolista Dayro Moreno se convirtió en el protagonista de una inusual y animada celebración de cumpleaños.

En lugar de la tradicional mordida al pastel, el delantero del Once Caldas fue empujado por sus compañeros de equipo directamente sobre la torta.

Dayro Moreno no solo terminó con torta en su cara. Literalmente fue bañado en torta y como en un futbolito, disfrutó de la llegada al cuarto piso.

Sus compañeros lo bañaron en torta, mientras este daba vueltas en la mesa giratoria, alrededor de la torta en forma de cancha de fútbol y con un balón particular y delicioso.

Dayro Moreno recibe el ‘pastelazo’ más viral del año y se lo toma con humor

Moreno, con el rostro y el cuerpo cubiertos de crema, se levantó con una gran sonrisa, riéndose junto a los demás, cabeceó el balón de torta y se fundieron en una eufórica celebración.

La particular forma en que Dayro Moreno celebró su cumpleaños ha generado una ola de comentarios y reacciones, convirtiéndolo una vez más en el centro de atención.

El crack está viviendo días muy bonitos para él. Al hecho de llegar al piso 4, se le suma su más reciente llamado a la Selección Colombia.

Así fue la celebración del cumpleaños de Dayro Moreno en la concentración del club Once Caldas. ¡El mejor JUGADOR que ha dado este país! ¡FELICES 40 AÑOS GOLEADOR! pic.twitter.com/zK1ipe6t0t — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) September 15, 2025

