Dayro Moreno recibe el ‘pastelazo’ más viral del año y se lo toma con humor

    Dayro Moreno de nuevo se toma las redes sociales. En esta ocasión con la particular forma de celebrar su cumpleaños 40. Foto: Tomada de video
    Resumen: En un inusual festejo de cumpleaños, el futbolista Dayro Moreno fue el centro de atención al ser empujado por sus compañeros del Once Caldas directamente sobre su pastel con forma de cancha de fútbol. A diferencia de la tradicional "mordida", Moreno fue bañado en crema de pies a cabeza mientras giraba en la mesa. El jugador se tomó el "pastelazo" con gran humor y una sonrisa, y la celebración se volvió viral en las redes sociales. Este evento se suma a un gran momento para el futbolista, quien recientemente fue convocado a la Selección Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un video que ha circulado ampliamente en las redes sociales, el futbolista Dayro Moreno se convirtió en el protagonista de una inusual y animada celebración de cumpleaños.

    En lugar de la tradicional mordida al pastel, el delantero del Once Caldas fue empujado por sus compañeros de equipo directamente sobre la torta.

    Dayro Moreno no solo terminó con torta en su cara. Literalmente fue bañado en torta y como en un futbolito, disfrutó de la llegada al cuarto piso.

    Sus compañeros lo bañaron en torta, mientras este daba vueltas en la mesa giratoria, alrededor de la torta en forma de cancha de fútbol y con un balón particular y delicioso.

    Moreno, con el rostro y el cuerpo cubiertos de crema, se levantó con una gran sonrisa, riéndose junto a los demás, cabeceó el balón de torta y se fundieron en una eufórica celebración.

    La particular forma en que Dayro Moreno celebró su cumpleaños ha generado una ola de comentarios y reacciones, convirtiéndolo una vez más en el centro de atención.

    El crack está viviendo días muy bonitos para él. Al hecho de llegar al piso 4, se le suma su más reciente llamado a la Selección Colombia.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




