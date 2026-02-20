Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía capturó en Bello a alias ‘Baco’, líder de una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Europa camuflada en frutas desde puertos de Ecuador.

¡Cayó duro! Capturaron en Bello a alias ‘Baco’: cerebro que enviaba cocaína a Europa

En una operación que contó con el respaldo de la Interpol y la Policía de Países Bajos, las autoridades colombianas lograron la captura en el municipio de Bello de alias ‘Baco’.

Este sujeto es señalado de ser el máximo cabecilla de una organización criminal dedicada al envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia el viejo continente.

Según las investigaciones, alias ‘Baco’ lideraba una red con una capacidad logística sin precedentes, que coordinaba desde el Valle de Aburrá la producción de droga en el suroeste del país para luego exportarla a través de puertos internacionales.

La estructura criminal no dejaba nada al azar. Utilizaban laboratorios ubicados en los departamentos de Nariño y Cauca, desde donde trasladaban la mercancía hacia Ecuador. Allí, la droga era camuflada en contenedores de frutas de exportación, aprovechando la infraestructura comercial para evadir los controles portuarios.

Lea también: ¡Qué tragedia! Niño de 14 años fue asesinado tras riña a la salida de un colegio en Bello

La capacidad de esta red era tal que, en un solo envío, lograban mover cargamentos superiores a las cuatro toneladas.

En el mismo operativo fue aprehendido alias ‘Zion’, hombre de confianza de ‘Baco’ y responsable de la intrincada red de transporte y logística que sostenía el negocio ilícito.

Además del tráfico de estupefacientes, las autoridades descubrieron un robusto sistema de lavado de activos. Alias ‘Baco’ habría creado empresas inmobiliarias y concesionarios de vehículos de alta gama en Medellín y Bello para blanquear las ganancias del narcotráfico.

Con este golpe, la Policía Antinarcóticos asegura haber fracturado la capacidad financiera de una organización que mantenía nexos con al menos diez mafias europeas.

Los capturados ahora deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos, mientras se adelantan los trámites para su posible extradición.

Más noticias de Bello