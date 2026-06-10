Resumen: El Invima emitió una alerta sanitaria por el Despigmentante Isabel de Alba, un cosmético ilegal vendido en redes sociales que podría representar riesgos para la salud.

¡Ojo, si lo compró por redes sociales! Invima alerta por despigmentante que podría afectar la piel

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre el Despigmentante Isabel de Alba, un producto cosmético que era promocionado en redes sociales como una solución para eliminar manchas de la piel en pocos días, pero que no cuenta con autorización para su comercialización en Colombia.

La advertencia fue emitida mediante la alerta sanitaria No. 162 de 2026, luego de que la entidad identificara la venta del producto a través de denuncias ciudadanas y actividades de inspección.

Según el Invima, el Despigmentante Isabel de Alba era ofrecido principalmente en Instagram sin disponer de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para la distribución legal de cosméticos en el país.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la ausencia de este registro impide verificar aspectos esenciales como la composición del producto, su origen, condiciones de fabricación y almacenamiento.

Por esta razón, el instituto catalogó el cosmético como un producto fraudulento y advirtió sobre posibles riesgos para quienes lo utilicen.

La preocupación aumentó debido a que ya existen reportes de efectos adversos asociados al uso del Despigmentante Isabel de Alba, especialmente en las zonas de aplicación.

Aunque no se detalló la gravedad de las reacciones, el Invima señaló que la falta de control sanitario impide determinar con certeza los ingredientes contenidos en la fórmula y los posibles efectos sobre la piel.

Lea también: ¡Fuera de las calles! Destruyen 472 armas incautadas en operativos en Medellín

Entre las recomendaciones emitidas por el Invima se encuentra no comprar ni utilizar este producto, suspender inmediatamente su uso en caso de haberlo adquirido y verificar siempre la Notificación Sanitaria Obligatoria antes de adquirir cualquier cosmético.

Además, invitó a denunciar perfiles o puntos de venta que continúen ofreciendo este producto y a reportar cualquier reacción adversa ante las autoridades sanitarias.

Más noticias de Colombia