Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Camilo Andrés Bedoya se encuentra en Medicina Legal

    Los familiares pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE CAMILO ANDRES BEDOYA CORREA
    El cuerpo de Camilo Andrés Bedoya se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Camilo Andrés Bedoya Correa, de 48 años de edad, nacido el 13 de abril de 1978 en Itagüí, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Camilo Andrés Bedoya Correa, de 48 años de edad, nacido el 13 de abril de 1978 en Itagüí, Antioquia.

    De acuerdo con la información suministrada, el ingreso a la sede de Medellín se registró el 23 de julio de 2026. La entidad emitió un llamado con el fin de localizar a sus familiares.

    Los familiares pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir la información y realizar los trámites correspondientes.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.