El cuerpo de Camilo Andrés Bedoya se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Camilo Andrés Bedoya Correa, de 48 años de edad, nacido el 13 de abril de 1978 en Itagüí, Antioquia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Camilo Andrés Bedoya Correa, de 48 años de edad, nacido el 13 de abril de 1978 en Itagüí, Antioquia.

De acuerdo con la información suministrada, el ingreso a la sede de Medellín se registró el 23 de julio de 2026. La entidad emitió un llamado con el fin de localizar a sus familiares.

Los familiares pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir la información y realizar los trámites correspondientes.