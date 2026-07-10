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Resumen: Capturaron en Medellín a un hombre de 29 años señalado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas, de 9 y 10 años. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Qué horror! Cayó hombre señalado de abusar de sus dos sobrinas mientras las cuidaba en Medellín

Un hombre de 29 años fue capturado en Medellín por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos niñas de 9 y 10 años, quienes, según la investigación, eran sus sobrinas y se encontraban bajo su cuidado cuando habrían ocurrido los hechos.

La captura se llevó a cabo en el barrio La Candelaria, en desarrollo de la estrategia Protección a la Infancia y Adolescencia Segura, luego de una investigación adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

El proceso investigativo comenzó tras la denuncia presentada por la madre de las menores. Durante seis meses, los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios, realizaron entrevistas y adelantaron diferentes diligencias judiciales que permitieron solicitar y obtener la orden de captura contra el señalado.

De acuerdo con las autoridades, los presuntos hechos ocurrieron durante el primer semestre de 2025, cuando las niñas, de 9 y 10 años, permanecían bajo el cuidado del hoy capturado.

La investigación estableció que las conductas habrían ocurrido en un entorno de confianza, circunstancia que hace parte del material probatorio recopilado por las autoridades.

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El hombre fue capturado por orden judicial para responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

La Policía Nacional informó que, durante el primer semestre de 2026, en Medellín han sido capturadas 48 personas por delitos sexuales contra menores de edad, entre ellas seis ciudadanos extranjeros.

Además, las autoridades han inadmitido el ingreso de 95 visitantes extranjeros por antecedentes o información relacionada con explotación sexual infantil y han adelantado acciones para el restablecimiento de derechos de 1.166 menores de edad.

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