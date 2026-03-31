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Resumen: En una jornada negra para el fútbol europeo, Italia y Polonia quedaron oficialmente eliminadas del Mundial 2026 tras caer en sus respectivos duelos de repesca. La selección italiana consumó una tragedia histórica al quedar fuera de su tercera cita mundialista consecutiva tras perder en penaltis ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Polonia se despidió al caer 3-2 frente a Suecia en un partido agónico. Este resultado no solo priva al torneo de un tetracampeón del mundo, sino que marca el probable final de la era de Robert Lewandowski en las Copas del Mundo, dejando a ambas naciones en una profunda crisis deportiva.

¡Batacazo mundial! Italia se queda otra vez sin ir al mundial y Lewandowski tampoco llegó con Polonia

En una jornada negra para el fútbol europeo, dos de las selecciones más emblemáticas del continente, Italia y Polonia, han quedado oficialmente eliminadas de la Copa del Mundo 2026 tras caer en las finales de la repesca disputadas este martes 31 de marzo.

Italia: El fantasma de la ausencia se vuelve eterno

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, ha consumado un fracaso histórico al quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo. La Azzurra no pudo superar a Bosnia y Herzegovina en un partido dramático que se definió por la vía de los penaltis tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Pese a haber dominado gran parte del encuentro en Zenica, la falta de contundencia y la expulsión volvieron a castigar a los tetracampeones del mundo. Con este resultado, Italia extiende su calvario mundialista: su última participación fue en Brasil 2014, lo que significa que una generación entera de aficionados italianos crecerá sin ver a su equipo en la máxima cita del fútbol.

Polonia: El último baile amargo de Lewandowski

Por su parte, la selección de Polonia también se despidió del sueño mundialista tras caer ante Suecia con un marcador de 3-2 en el Strawberry Arena de Solna.

Fue un duelo de alta intensidad donde los polacos lograron remontar inicialmente, pero un gol agónico de Viktor Gyökeres al minuto 88 sentenció la suerte de los visitantes. Esta eliminación marca, muy probablemente, el fin de la era de Robert Lewandowski en los mundiales, quien a sus 37 años no pudo conducir a su equipo a la clasificación en la que se perfilaba como su última oportunidad en el torneo.

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¿Quiénes se llevan los boletos?

Mientras Italia y Polonia lloran su eliminación, otras selecciones celebran su tiquete a Norteamérica 2026:

Bosnia y Herzegovina: Clasifica de forma heroica tras vencer a Italia.

Suecia: Regresa a la Copa del Mundo tras dejar en el camino a los polacos.

Turquía: Aseguró su lugar al vencer 1-0 a Kosovo.

Rep. Checa: le ganó por penales a Dinamarca.

¡Batacazo mundial! Italia se queda otra vez sin ir al mundial y Lewandowski tampoco llegó con Polonia