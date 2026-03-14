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    Caen 32 personas en operativo contra minería ilegal en Chigorodó, Antioquia

    Un operativo de la Policía en zona rural de Chigorodó terminó con 32 personas capturadas por presunta minería ilegal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Caen 32 personas en operativo contra minería ilegal en Chigorodó, Antioquia
    Foto de Policía Urabá.
    Caen 32 personas en operativo contra minería ilegal en Chigorodó, Antioquia

    Resumen: Operativo contra minería ilegal en Chigorodó, Antioquia, dejó 32 personas capturadas y varios vehículos de carga incautados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo contra la minería ilegal en Chigorodó dejó como resultado la captura de 32 personas, quienes fueron sorprendidas en flagrancia mientras presuntamente realizaban labores de explotación ilícita en zona rural del municipio. La minería ilegal en Chigorodó estaba generando un fuerte impacto ambiental en un afluente de la región, según informaron las autoridades.

    La intervención fue realizada por unidades de la Policía Nacional de Colombia en la subregión de Urabá, específicamente en área rural del municipio de Chigorodó.

    De acuerdo con el comandante de Policía Urabá, Jovanni Cepeda Sanabria, durante el procedimiento los uniformados sorprendieron a un grupo de personas que presuntamente se dedicaba a la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

    Además de las capturas, las autoridades lograron la incautación de varios vehículos de carga que, según las primeras investigaciones, eran utilizados para transportar el material extraído ilegalmente del lugar.

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    Según explicó el oficial, esta actividad ilegal representaba importantes ganancias para quienes la realizaban. Las estimaciones preliminares indican que la explotación generaba rentas criminales cercanas a los 300 millones de pesos mensuales.

    Las autoridades también advirtieron que en la zona ya se evidenciaban afectaciones ambientales en un afluente cercano, producto de las labores de extracción que se estaban realizando sin ningún tipo de control ni permisos.

    Los 32 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar el proceso de judicialización por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

    Entre tanto, la Policía anunció que continuará realizando operativos en la región para combatir este tipo de actividades ilegales que afectan los recursos naturales y financian economías criminales.

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