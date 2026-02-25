Menú Últimas noticias
    ¡A la cárcel! Aseguran a hombre que abusó y golpeó sistemáticamente a su expareja en Cali

    La Fiscalía presentó pruebas que evidencian un patrón de violencia física, verbal y sexual contra la víctima.

    Publicado por: Sara Cespedes

    A la cárcel presunto extorsionista que chantajeaba a una mujer en Girardota con publicaciones falsas
    Foto: Freepik
    ¡A la cárcel! Aseguran a hombre que abusó y golpeó sistemáticamente a su expareja en Cali

    Resumen: Un hombre fue asegurado en Cali tras ser señalado de agredir física y sexualmente a su excompañera entre julio y diciembre de 2025. La Fiscalía imputó los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada, y el acusado no aceptó cargos durante las audiencias. La captura se realizó por el CTI con apoyo de la Policía Nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hombre fue asegurado en un centro carcelario tras ser señalado de agredir física y sexualmente a su excompañera permanente en Cali, en hechos que se habrían registrado entre julio y diciembre de 2025.

    La Fiscalía General de la Nación presentó al hombre ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada, luego de recopilar evidencia que señala un patrón de maltrato sistemático.

    Según las investigaciones, la víctima habría sido sometida a agresiones físicas, verbales y sexuales en distintos inmuebles del barrio El Retiro. En el episodio más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, el procesado habría engañado e intimidado a la mujer para que acudiera a su vivienda, donde fue golpeada y agredida sexualmente durante varias horas.

    Medida judicial y captura

    Durante las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos en su contra. Por disposición judicial, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

    La captura se realizó por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado encargado del caso.

    Seguimiento a víctimas

    El proceso fue liderado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual y Violencia Intrafamiliar (Caivas) de la Seccional Cali, quien coordinó la recolección de pruebas y acompañamiento a la víctima para garantizar su protección durante el desarrollo del proceso.

    El caso pone en evidencia la persistencia de la violencia intrafamiliar y sexual en la ciudad, y refuerza la actuación de las autoridades en la protección de víctimas y la judicialización de agresores.


