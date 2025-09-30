Fico Gutiérrez reconoce a 60 emprendedores ganadores de Capital Semilla

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó $900 millones en la edición 22 de Capital Semilla a 60 emprendedores de Medellín. Cada ganador recibió $15 millones para fortalecer su negocio.

La alcaldía de Medellín celebró la gala de reconocimiento de la edición 22 de Capital Semilla, donde se entregó un incentivo de $15 millones a cada uno de los 60 mejores emprendedores de la ciudad, para que fortalezcan y consoliden sus ideas de negocio.

La inversión total para esta versión de 2025 es de $900 millones, lo que representa un incremento histórico del 50% en los recursos destinados a las versiones anteriores, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico local.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga felicitó a los ganadores y a sus familias, destacando el coraje del espíritu emprendedor.

«Definitivamente, quien tiene espíritu emprendedor es una persona que sabe arriesgar y que sabe lo que quiere generar para su familia, para él y su bienestar», afirmó el mandatario.

La Ruta del Emprendimiento como motor de crecimiento

Capital Semilla es el incentivo clave dentro de la Ruta del Emprendimiento, un programa que acompaña a los creadores de negocios en todas sus etapas: ideación, preincubación, incubación, aceleración y consolidación.

En 2025, la Ruta recibió 1.715 inscripciones y acompañó a 655 iniciativas. Además de los $900 millones entregados, las fases más avanzadas del programa (aceleración y consolidación) otorgarán cinco cupos para una misión internacional de exploración de mercados, ampliando las oportunidades de conexión global para las empresas de Medellín.

Capital Semilla se ha consolidado como un motor de transformación que reconoce a los emprendedores como protagonistas del desarrollo económico, social y tecnológico de la ciudad.

