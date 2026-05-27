Medellín capacitará municipios para atender emergencias y desastres

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Resumen: Medellín liderará talleres de gestión del riesgo para funcionarios de 25 municipios de Antioquia con apoyo de la Universidad EAFIT.

La gestión del riesgo en Medellín continúa posicionándose como referente nacional e internacional. Ahora, la ciudad liderará un proceso de formación dirigido a funcionarios de diferentes municipios de Antioquia con el propósito de fortalecer la preparación y atención ante emergencias y desastres.

La alcaldía anunció que durante dos meses desarrollará una serie de talleres especializados para 25 delegados de oficinas de gestión del riesgo del departamento.

El proceso contará con el respaldo académico de la Universidad EAFIT y busca mejorar las capacidades técnicas de los participantes frente a escenarios de emergencia.

La estrategia hace parte de un ciclo denominado Caja de Herramientas para la Gestión del Riesgo de Desastres, iniciativa que surge dentro de los compromisos asumidos por Medellín tras ser reconocida en 2022 como Nodo de Resiliencia por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

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Según explicó la alcaldía, este reconocimiento ha permitido que Medellín intercambie experiencias y buenas prácticas con ciudades internacionales como Londres, Houston y Nueva York, especialmente en temas relacionados con prevención, capacidad de respuesta y manejo de situaciones críticas.

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La formación abordará herramientas técnicas y metodologías para fortalecer los procesos locales de atención de emergencias, articulación institucional y reducción de riesgos en los territorios.

Las autoridades señalaron que el objetivo es que los municipios puedan mejorar su capacidad de reacción frente a fenómenos naturales o eventos que representen amenazas para las comunidades, fortaleciendo además la coordinación entre entidades locales y departamentales.

Con este proceso, Medellín busca seguir consolidándose como un referente en gestión del riesgo y resiliencia urbana, promoviendo el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento institucional en Antioquia.

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