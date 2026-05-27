Resumen: Las autoridades de salud de Medellín reportaron 18 casos de intoxicación relacionados con el consumo de tusi o “cocaína rosada”, una mezcla adulterada que ha provocado graves daños vasculares, ingresos a UCI e incluso la amputación de una pierna. Los análisis detectaron sustancias como ketamina, MDMA y cocaína, mientras médicos y hospitales permanecen en alerta por el aumento de complicaciones severas en pacientes jóvenes.

¡Alerta por tusi en Medellín! 18 intoxicados, trombosis severas y una amputación encienden las alarmas

Las autoridades sanitarias de Medellín encendieron las alarmas tras detectar un aumento de casos graves relacionados con el consumo de tusi o “cocaína rosada”, una sustancia que estaría circulando con mezclas altamente peligrosas y que ya deja pacientes con complicaciones vasculares severas, ingresos a unidades de cuidados intensivos e incluso amputaciones.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Salud de Medellín, desde el pasado 24 de febrero han sido identificadas 18 personas intoxicadas por el consumo de esta sustancia psicoactiva adulterada. Todos los afectados necesitaron atención hospitalaria y siete de ellos tuvieron que recibir manejo en unidades de cuidados intensivos y cuidados especiales debido a la gravedad de su condición.

Uno de los casos más delicados terminó con la amputación de una pierna luego de que el paciente desarrollara una alteración vascular crítica asociada al consumo de la mezcla.

“Uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores, debido a que esta sustancia ha producido una isquemia o una alteración vascular en miembros inferiores. Hemos hecho entonces toda la activación desde salud de la alcaldía de Medellín. Hemos hecho la alerta con las instituciones de salud”, explicó Natalia López Delgado.

Las cifras entregadas por las autoridades indican que 14 de las personas afectadas residen en Medellín, mientras que dos casos corresponden a habitantes de Bello y otros dos a pacientes procedentes de Itagüí. El incremento de reportes llevó a la activación de alertas epidemiológicas y mesas de análisis de riesgo junto con autoridades de salud departamentales.

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Las sustancias halladas en las muestras analizadas

Dos de las muestras obtenidas a pacientes intoxicados fueron examinadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los resultados revelaron la presencia de ketamina, cocaína, cafeína, MDMA y procaína, una combinación que las autoridades sanitarias consideran de altísimo riesgo por sus efectos sobre el sistema vascular y otros órganos del cuerpo.

Inicialmente, algunos especialistas sospechaban que el levamisol —un antiparasitario utilizado frecuentemente para adulterar cocaína— podría estar relacionado con las complicaciones médicas detectadas. Sin embargo, nuevos análisis descartaron la presencia de esa sustancia en los casos recientes.

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Pese a ello, médicos y toxicólogos mantienen especial atención sobre el MDMA, una sustancia que en investigaciones recientes ha sido vinculada con afectaciones cardiovasculares severas en consumidores frecuentes de tusi.

Especialistas han advertido que estas mezclas adulteradas pueden provocar trombosis, obstrucciones arteriales, daños en válvulas cardíacas y alteraciones severas en la circulación sanguínea.

Hospitales y médicos permanecen en máxima alerta

Frente al incremento de los casos, la Secretaría de Salud activó vigilancia epidemiológica intensificada y emitió alertas dirigidas a hospitales, clínicas y personal médico para fortalecer la identificación temprana de pacientes con síntomas relacionados con daño vascular tras el consumo de sustancias psicoactivas.

Las autoridades médicas pidieron especial atención en personas jóvenes que lleguen a los servicios de urgencias con dolor intenso en extremidades, cambios de coloración en la piel, pérdida de sensibilidad o signos de compromiso circulatorio.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular también manifestó preocupación por el crecimiento sostenido de casos asociados al consumo de mezclas adulteradas de tusi. Según la entidad, varios pacientes han desarrollado cuadros graves de isquemia, trombosis y daño orgánico severo.

Además, la asociación emitió recomendaciones urgentes dirigidas a profesionales de áreas como urgencias, medicina interna y cirugía vascular, insistiendo en la importancia de reportar oportunamente los casos para fortalecer el seguimiento epidemiológico.

Mientras continúan las investigaciones sobre la composición exacta de las mezclas que circulan actualmente en el Valle de Aburrá, las autoridades de salud reiteraron el llamado a evitar el consumo de tusi y otras sustancias psicoactivas adulteradas debido al grave riesgo que representan para la vida y la salud.