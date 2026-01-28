¡Caos total! Fuertes lluvias colapsan la movilidad en la Avenida Regional

Resumen: Fuertes lluvias colapsan la movilidad en la Avenida Regional de Medellín, provocando inundaciones, lodo y vehículos atrapados. La Secretaría de Movilidad recomienda precaución y rutas alternas mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar la vía.

La Avenida Regional se encuentra gravemente afectada por las fuertes lluvias que azotan la ciudad, provocando inundaciones, acumulación de lodo y vehículos atrapados, lo que ha generado un colapso total de la movilidad en este importante corredor vial. Conductores y peatones reportan escenas de verdadero caos, con embotellamientos que se extienden por varios kilómetros y personas tratando de avanzar entre charcos y lodo.

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que la afectación se concentra principalmente en la calzada oriental, a la altura de Bancolombia, y recomendó transitar con precaución. A pesar de la intervención de los equipos de emergencia, la vía permanece congestionada y con paso lento, por lo que se aconseja a los conductores buscar rutas alternas hasta que la situación se normalice.

En redes sociales circulan videos que muestran vehículos parcialmente sumergidos, tráfico detenido por kilómetros y ciudadanos cruzando con dificultad entre el agua, evidenciando la magnitud del desastre.

Este fenómeno se enmarca dentro de un aguacero intenso que ha afectado varios sectores de Medellín, causando inundaciones, caída de árboles y encharcamientos en vías residenciales, complicando la movilidad en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, la Avenida Regional concentra la atención por ser una de las arterias más importantes de la capital antioqueña, conectando diferentes zonas y siendo vital para la circulación diaria de miles de personas.

Las autoridades insisten en evitar transitar por esta vía si no es estrictamente necesario y mantener la precaución en los sectores más afectados. Los equipos de emergencia permanecen desplegados para despejar la vía y garantizar la seguridad de conductores y peatones, mientras se evalúa la evolución de la situación ante la continuidad de las lluvias.