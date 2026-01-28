Resumen: La vía bajando a la glorieta de Monterrey en Medellín sufrió graves daños en el asfalto por las lluvias. El pavimento se levantó y el paso está cerrado.

Graves daños en la capa asfáltica cerca de la glorieta de Monterrey por fuertes lluvias

En la tarde de este miércoles 28 de enero, ciudadanos reportaron el colapso de la capa asfáltica en la vía que desciende hacia la glorieta del Centro Comercial Monterrey, en Medellín.

Las imágenes son impactantes: la fuerza de las aguas subterráneas y el desbordamiento de los sistemas de drenaje levantaron literalmente la capa asfáltica, dejando la carretera totalmente intransitable y con profundas grietas que representan un peligro mortal para los motociclistas.

Este daño en la infraestructura se suma al caos de movilidad que ya se vivía en el sector de El Poblado y Manila. La presión del agua, producto del histórico aguacero, no solo inundó las vías, sino que socavó la base de la carretera, provocando que el asfalto se fracturara en grandes trozos.

Ante la magnitud del daño, las autoridades de movilidad han tenido que restringir totalmente el paso bajando a la glorieta de Monterrey.

Se recomienda a quienes transitan por la Avenida las Vegas o la Regional buscar desvíos inmediatos, pues el embotellamiento en el sur del Distrito es total.

El alcalde de Medellín y el equipo del DAGRD ya tienen reporte de esta situación, la cual se suma a la caída de muros y desbordamiento de quebradas reportados previamente. Mientras los bomberos atienden la emergencia en la Transversal Superior, cuadrillas de emergencia se desplazan hacia el sector de Monterrey para señalizar la carretera y evitar que conductores desprevenidos caigan en las enormes fosas que dejó el levantamiento del asfalto.

