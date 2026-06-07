¡Caos total en Puerto Triunfo! Lluvias provocan graves inundaciones y protestas en la vía a Bogotá

Resumen: Fuertes lluvias en Puerto Triunfo, Antioquia, provocaron inundaciones en los corregimientos de Doradal, Estación Cocorná y Las Mercedes, afectando a decenas de familias. Habitantes del sector Tres Ranchos bloquearon la autopista Medellín–Bogotá en protesta por la falta de soluciones a problemas de drenaje. Las autoridades adelantan la atención de la emergencia, la caracterización de afectados y el restablecimiento del orden en la vía.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, generaron emergencias por inundación en varios puntos rurales y afectaron la movilidad sobre la autopista Medellín–Bogotá, donde se presentan bloqueos por parte de la comunidad.

De acuerdo con el reporte inicial del cuerpo de bomberos, la situación se concentra en tres corregimientos: Doradal, Estación Cocorná y Las Mercedes, donde se han presentado anegaciones en distintos sectores. Por ahora no se ha podido establecer con precisión el número total de familias afectadas, debido a que las labores de atención y verificación continúan y la emergencia se originó en horas de la noche.

Inundaciones en varios puntos del municipio

En medio de la emergencia, habitantes del sector El Hueco Tres Ranchos, ubicado a un costado de la autopista Medellín–Bogotá, salieron a la vía para manifestarse. La comunidad asegura que las afectaciones se repiten cada vez que llueve con fuerza y señalan como punto crítico un box culvert (alcantarilla de cajón) cuya intervención, según afirman, no ha tenido una solución definitiva.

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Desde la administración municipal se indicó que la afectación es amplia en el territorio. El alcalde de Puerto Triunfo, Franklin Portillo, explicó que en el sector de Tres Ranchos del Hueco se registran más de 80 familias afectadas, mientras que en el sector del Diamante, en el corregimiento de Las Mercedes, entre 120 y 130 familias enfrentan inundaciones por el aumento del nivel de la quebrada, lo que ha provocado el ingreso de agua a viviendas y daños en enseres y otros bienes materiales.

Las autoridades locales señalaron además que uno de los principales inconvenientes para consolidar el censo de afectados es la falta de comunicación en sectores como Las Mercedes y Tres Ranchos, donde no hay señal estable.

En Doradal, organismos de socorro reportan al menos tres barrios afectados por el ingreso de agua, mientras que en Las Mercedes la inundación alcanza aproximadamente la mitad del corregimiento. Las labores de caracterización continúan en terreno.

Bloqueo en la autopista Medellín–Bogotá

La emergencia también ha impactado la movilidad regional. Según informaron las autoridades, la autopista Medellín–Bogotá permanece cerrada a la altura de Doradal, debido a una protesta de cerca de un centenar de personas que bloquean el paso vehicular mientras esperan la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

Los manifestantes insisten en que el sistema de drenaje del sector no ha sido intervenido de manera adecuada, lo que, según ellos, ha contribuido a la repetición de inundaciones en temporada de lluvias. Por ello, exigen una solución estructural.

Por ahora, el balance es preliminar. Las autoridades advierten que el número de familias afectadas podría variar a medida que se logre acceso a todas las zonas impactadas y se consoliden los reportes en cada corregimiento.