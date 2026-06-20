Resumen: Un accidente múltiple en la variante de Niquía, sector de Petar, dejó varias personas heridas y generó afectaciones en la movilidad en sentido Sur a Norte. El Cuerpo de Bomberos de Bello atiende la emergencia mientras los organismos de socorro asisten a las víctimas y avanzan en la evaluación del hecho.

¡Caos en la variante de Niquía! Múltiple choque en el sector de Petar deja varios heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la variante de Niquía, a la altura de Aguas Claras en el sector de Petar, en sentido Sur a Norte, donde varios vehículos se vieron involucrados, generando una emergencia que requirió la atención inmediata de los organismos de socorro.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó más de tres personas heridas, quienes fueron valoradas en el lugar por unidades de emergencia mientras se coordinaba su traslado a centros asistenciales cercanos.

Al sitio acudió el Cuerpo de Bomberos de Bello, que atiende la situación y adelanta las labores de apoyo, aseguramiento de la zona y asistencia a los afectados, en coordinación con otros organismos de emergencia.

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El siniestro generó afectaciones en la movilidad del corredor vial, debido a la presencia de los vehículos involucrados y a las labores de atención que se concentran en la vía, lo que ha obligado a extremar precauciones a los conductores que transitan por el sector.

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte detallado sobre las causas del accidente ni sobre la identidad de las personas heridas, mientras avanzan las labores de atención y verificación en el punto del incidente.

Se espera que en las próximas horas los organismos de socorro entreguen un balance oficial con el número exacto de lesionados y el estado de salud de los mismos, así como las posibles causas del siniestro vial.