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    ¡Caos total en El Dorado! Manifestación de taxistas termina en enfrentamientos con la UNDMO

    La fuerza pública intervino para dispersar a los manifestantes y restablecer la movilidad en la terminal aérea.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Protesta de taxistas paraliza la avenida El Dorado y afecta el tránsito hacia el aeropuerto en Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Caos total en El Dorado! Manifestación de taxistas termina en enfrentamientos con la UNDMO

    Resumen: Este miércoles, una manifestación de taxistas en el Aeropuerto El Dorado generó enfrentamientos con la UNDMO, tras bloquear el carril exclusivo. La situación afectó la movilidad en la terminal y en la Calle 26, obligando a viajeros a ingresar por la segunda planta y causando la suspensión temporal de la ruta K86 de TransMilenio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este miércoles, el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá se convirtió en epicentro de tensiones cuando taxistas se manifestaron contra la regulación de aplicaciones móviles, generando enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y afectando el tránsito en las inmediaciones.

    Bloqueo y confrontación

    La protesta se concentró en el primer piso de la terminal, zona habitual de arribo de vuelos nacionales e internacionales. Los conductores bloquearon el carril exclusivo para taxis, obligando a que los viajeros y acompañantes tuvieran que ingresar a la terminal por la segunda planta para no afectar sus vuelos.

    En varios videos compartidos en redes sociales se puede observar cómo los manifestantes lanzaron conos, mientras los agentes de UNDMO respondieron con bombas aturdidoras para controlar la situación.

    Minutos antes de la intervención policial, gestores de Diálogo Social y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá intentaron mediar entre las partes, sin embargo, la situación se tornó más complicada y la fuerza pública tuvo que actuar para restaurar el orden.

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    Impacto en la movilidad

    El bloqueo también generó congestión sobre la Calle 26, afectando la circulación hacia el aeropuerto y obligando a TransMilenio a suspender temporalmente la ruta K86, que conecta la ciudad con la terminal aérea.

    Según los reportes preliminares, la interrupción de la movilidad afectó a decenas de viajeros, complicando el ingreso a la terminal y generando retrasos en varios vuelos.

    Estas manifestaciones se han venido presentando desde temprano en la tarde del 8 de abril y evidencian las tensiones entre los conductores de taxis tradicionales y las nuevas regulaciones que buscan controlar las aplicaciones móviles de transporte.

    A medida que la situación se desarrollaba, la UNDMO se mantuvo en la zona para dispersar a los manifestantes y garantizar que los carriles exclusivos y las áreas de acceso al aeropuerto volvieran a funcionar con normalidad, mientras las autoridades continúan monitoreando posibles nuevos incidentes en la terminal.


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