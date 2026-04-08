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    ¡Hubo heridos! Bus sin frenos se fue contra una casa en Robledo Kennedy

    La fachada de la residencia sufrió daños estructurales de consideración

    Publicado por: SoloDuque

    Bus sin frenos chocó contra una casa en Robledo.
    Bus sin frenos chocó contra una casa en Robledo. Foto: Redes Sociales
    ¡Hubo heridos! Bus sin frenos se fue contra una casa en Robledo Kennedy

    Resumen: Según las primeras versiones de testigos, el conductor habría intentado maniobrar el pesado vehículo tras percatarse de que se había quedado sin frenos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A las 2:52 p. m., los habitantes de la Carrera 83 con Calle 91A fueron sacudidos por un fuerte estruendo. Un bus perdió el control mientras descendía por una de las pendientes de Robledo Kennedy y terminó impactando violentamente contra la fachada de una vivienda unifamiliar.

    Según las primeras versiones de testigos, el conductor habría intentado maniobrar el pesado vehículo tras percatarse de que se había quedado sin frenos. La colisión contra la estructura de la casa evitó que el bus continuara su ruta sin control por la vía, lo que pudo haber desencadenado una tragedia mayor.

    Balance de lesionados y daños

    Pese a lo aparatoso del choque, el balance entregado por los organismos de socorro es milagroso:

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    El conductor resultó con lesiones menores y recibió atención en el sitio. Ningún pasajero o peatón resultó afectado.

    La fachada de la residencia sufrió daños estructurales de consideración; se conoció que la aseguradora del vehículo de servicio público se hará cargo por los daños materiales ocasionados a la propiedad privada y realizar las reparaciones pertinentes.

    Dada la posición en la que quedó el bus y el riesgo para la estabilidad de la fachada, fue necesaria una logística especial para su retiro, por lo que se requirió una grúa para su extracción.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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