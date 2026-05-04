Resumen: La edición 2026 de La Solar en Medellín estuvo marcada por retrasos desde el inicio, fallas técnicas en el escenario principal y problemas logísticos que desordenaron toda la programación. Varios artistas se presentaron fuera de horario, otros no pudieron subir al escenario y se registraron dificultades en el manejo del público, lo que generó molestia entre los asistentes. Ante la situación, la organización reconoció los inconvenientes y ofreció disculpas.

¡Caos en La Solar! El festival desató reclamos por fallas, retrasos y artistas que no se presentaron

La edición 2026 de La Solar, realizada el 2 de mayo en Medellín, terminó envuelta en cuestionamientos por parte de asistentes que esperaban una jornada sin contratiempos y se encontraron con una cadena de fallas que afectó el desarrollo del evento.

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a evidenciarse desajustes en la programación del escenario principal. A medida que avanzaba la noche, los retrasos se acumularon hasta alterar por completo el cronograma previsto.

Uno de los momentos que marcó el inicio del desorden ocurrió cuando el público esperaba una presentación programada en la noche y se encontró con que el artista anterior ni siquiera había iniciado, dejando el escenario sin actividad y sin información clara.

Retrasos que desbordaron la programación

Con el paso de las horas, los tiempos nunca lograron normalizarse. El montaje de algunos shows, especialmente aquellos con formatos más complejos, extendió las pausas entre presentaciones y empujó las actuaciones hacia la madrugada. Esto provocó que varios artistas salieran mucho más tarde de lo anunciado y que otros no alcanzaran a presentarse.

El efecto acumulado de estos retrasos impactó directamente la experiencia del público. Para cuando algunos artistas lograron subir al escenario, el horario original ya había quedado completamente desfasado, generando desconcierto entre los asistentes.

Problemas logísticos y tensión durante la jornada

A las fallas técnicas se sumaron dificultades en el manejo del público. Uno de los puntos más sensibles fue la permanencia de menores de edad en zonas donde debían retirarse antes de la medianoche. Esta situación se prolongó hasta la madrugada, momento en el que fue necesaria la intervención de autoridades para controlar el espacio.

Durante uno de los shows, incluso, se evidenció incomodidad desde el escenario frente a lo que estaba ocurriendo, reflejando el ambiente de tensión que se vivía tanto entre artistas como entre asistentes.

En paralelo, algunos músicos habrían tenido que ajustar la duración de sus presentaciones para intentar compensar el tiempo perdido, mientras que otros actos esperados no se llevaron a cabo, lo que aumentó la frustración del público.

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Asistentes se retiraron y crecieron los reclamos

Con el paso de la madrugada y ante la falta de claridad sobre varias presentaciones, muchos asistentes optaron por abandonar el lugar. La incertidumbre, sumada al cansancio, llevó a que el evento perdiera parte de su público antes de finalizar.

Las reacciones no tardaron en trasladarse a redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse las quejas y solicitudes de información sobre posibles reembolsos. Algunos usuarios incluso citaron normas relacionadas con la protección al consumidor para sustentar sus reclamos.

La organización reconoce fallas

Horas después del evento, el equipo organizador emitió un comunicado en el que aceptó los problemas registrados durante la jornada, especialmente en el escenario principal. En el mensaje señalaron:

“A nuestros fans, que son el alma de todo lo que hacemos, queremos hablarles de lo sucedido en La Solar 2026. Hay días en los que las cosas simplemente no salen como se sueñan”.

Asimismo, añadieron: “Sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión, y por eso lamentamos profundamente lo ocurrido; esta situación que también nos genera una gran frustración como organización”.

En el pronunciamiento también se explicó que los inconvenientes técnicos incidieron en la operación del evento, lo que impidió que parte de la programación se desarrollara con normalidad y que algunos artistas no pudieran presentarse.

Finalmente, la organización aseguró que continuará trabajando para mejorar la experiencia en futuras ediciones y responder a las expectativas del público.

Lo que debía ser una de las grandes citas musicales del año en la ciudad terminó marcado por fallas operativas, retrasos y decisiones logísticas que impactaron directamente la experiencia de miles de asistentes.