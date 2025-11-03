Resumen: Un altercado se registró en la UPI La Rioja, en el centro de Bogotá, cuando dos integrantes de la comunidad indígena emberá agredieron a funcionarios del Distrito que les impidieron ingresar licor al albergue. En videos se observa a un hombre y una mujer enfrentándose a los gestores de diálogo y convivencia, lo que obligó la intervención de la Policía para controlar la situación. Las autoridades reiteraron que el ingreso de bebidas alcohólicas está prohibido para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias que permanecen en el lugar.

¡Caos en la UPI La Rioja! Indígenas emberá agreden a funcionarios por impedir ingreso de licor

Una nueva situación de violencia se registró en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en el centro de Bogotá, donde dos integrantes de la comunidad indígena emberá protagonizaron agresiones contra funcionarios distritales que intentaban impedir el ingreso de bebidas alcohólicas al lugar.

El hecho ocurrió hacia las 2:00 de la tarde del 2 de noviembre, cuando un hombre y una mujer emberá llegaron con una canasta que, según las autoridades, contenía licor. Al ser requeridos por los gestores de diálogo encargados de los controles de ingreso, los dos reaccionaron con violencia, empujando y golpeando a varios funcionarios, entre ellos a una mujer que intentaba mediar la situación.

#BOGOTÁ. La tarde de este 02NOV, varios Indígenas de la comunidad Embera agredieron a gestores de diálogo y de convivencia en la UPI La Rioja, porque les impidieron el ingreso de licor, ya que esta rotundamente prohibido. La FUDIS hizo presencia en el lugar para controlar la… pic.twitter.com/cfwFMdZNKu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) November 2, 2025

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que se desata el enfrentamiento, así como el intento de los agresores por pasar las botellas por encima de las barricadas que delimitan el ingreso al punto. Durante los minutos de tensión, la Policía Metropolitana de Bogotá intervino para restablecer el orden, mientras los gestores buscaban resguardarse.

Esto le podría interesar: ¡Atención Bogotá! Así funciona el pico y placa regional y el reversible por la Séptima este 3 de noviembre

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Cabe aclarar que el ingreso y consumo de licor están prohibidos dentro de las instalaciones de la UPI, debido a los reiterados episodios de violencia y alteraciones del orden público registrados en el pasado. En el lugar permanecen cerca de 200 indígenas emberá, entre ellos niños, niñas y mujeres, por lo que las medidas buscan proteger su integridad y garantizar la convivencia.

#BOGOTÁ. La tarde de este 02NOV, varios Indígenas de la comunidad Embera agredieron a gestores de diálogo y de convivencia en la UPI La Rioja, porque les impidieron el ingreso de licor, ya que esta rotundamente prohibido. La FUDIS hizo presencia en el lugar para controlar la… pic.twitter.com/cfwFMdZNKu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) November 2, 2025

La Secretaría de Gobierno rechazó los actos de violencia y reiteró que los controles en las UPI continuarán, con acompañamiento de la Policía y la presencia de organizaciones humanitarias. Asimismo, recordaron que el objetivo de estos espacios es brindar atención y protección temporal, no permitir actividades que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.