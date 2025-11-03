¡Atención Bogotá! Así funciona el pico y placa regional y el reversible por la Séptima este 3 de noviembre
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Resumen: Las autoridades de movilidad en Bogotá implementaron el pico y placa regional y el reversible por la carrera Séptima para facilitar el retorno de los viajeros este lunes festivo 3 de noviembre. Las restricciones aplican en los principales corredores de ingreso a la ciudad, con horarios diferenciados según el número final de la placa de los vehículos.

Miles de viajeros regresan este lunes 3 de noviembre a Bogotá tras el puente festivo del Día de Todos los Santos, por lo que las autoridades distritales implementaron medidas especiales de movilidad para facilitar el ingreso a la capital y evitar congestiones en los principales corredores.

Entre las medidas más importantes están el pico y placa regional y el reversible por la carrera Séptima, estrategias que buscan mejorar el flujo vehicular durante el retorno.

Reversible por la carrera Séptima

El reversible aplica entre la calle 245 y la calle 183, y convierte toda la vía en un único sentido norte-sur. La medida rige entre las 4:30 p. m. y las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del volumen de tráfico.

Con esta acción, la Secretaría de Movilidad busca agilizar el tránsito de vehículos que provienen de municipios como Chía y La Calera, una de las zonas más congestionadas durante los fines de semana festivos.

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá

La restricción de pico y placa regional opera también este lunes festivo para el ingreso a la ciudad por los principales corredores:

• De 12:00 p. m. a 4:00 p. m., solo pueden ingresar los vehículos cuya placa termine en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

• De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso está permitido únicamente para los carros con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m., no hay restricción, y todos los vehículos pueden ingresar sin limitación.

Vías donde aplica la medida

• El pico y placa regional se aplica en los siguientes corredores viales de ingreso a Bogotá:

• Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte–sur).

• Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá (sentido sur–norte).

• Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en sentido occidente–oriente.

• Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (occidente–oriente).

• Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 (norte–sur).

• Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano (sur–norte).

• Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170 (norte–sur).

• Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima (oriente–occidente).

• Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar (oriente–occidente).

Las autoridades recomiendan planificar el regreso con antelación, respetar los horarios establecidos y estar atentos a las recomendaciones de los agentes de tránsito y los reportes de movilidad para evitar sanciones y contratiempos.

