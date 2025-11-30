Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Caos en Santo Domingo! Grúa sin frenos deja cuatro heridos, tres motos destrozadas y una casa impactada

    Los habitantes del sector acudieron rápidamente para atender a los lesionados, mientras las autoridades analizan si una falla mecánica fue la causa del accidente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Caos en Santo Domingo! Grúa sin frenos deja cuatro heridos, tres motos destrozadas y una casa impactada
    Fotos: Captura de video.
    ¡Caos en Santo Domingo! Grúa sin frenos deja cuatro heridos, tres motos destrozadas y una casa impactada

    Resumen: En el barrio Santo Domingo de Medellín, una grúa tipo planchón perdió el control en una pendiente y colisionó contra tres motocicletas, un taxi, un peatón y una vivienda, dejando cuatro heridos. Los vecinos auxiliaron a los afectados y las autoridades investigan si una falla mecánica provocó el accidente, mientras se realizan las labores de despeje y se evalúa la seguridad del vehículo involucrado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un accidente grave se presentó en la intersección de la Carrera 29 con Calle 111, en el barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín, cuando una grúa tipo planchón perdió el control en una pendiente pronunciada. El vehículo colisionó contra tres motocicletas, un taxi, un peatón y finalmente impactó contra una vivienda, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

    Según los primeros reportes, el peatón fue la víctima más afectada y debió ser trasladado de manera urgente a la Policlínica. Los conductores de las motocicletas acudieron a centros asistenciales por sus propios medios. Vecinos del sector fueron los primeros en atender la emergencia, ayudando a liberar a una persona que quedó atrapada entre la grúa y un taxi.

    Esto le podría interesar: ¡Encontró «unas bolsitas» en la calle! Niño de 9 años murió de manera accidental en Manrique

    Las autoridades de movilidad iniciaron una investigación preliminar para determinar las causas del accidente, y la falla mecánica del sistema de frenos de la grúa es la hipótesis principal. Sin embargo, la ausencia de registros de cámaras de seguridad cercanas podría complicar la identificación de responsabilidades. Por el momento, se espera un informe técnico definitivo que confirme el estado del vehículo.

    El accidente generó un despliegue de agentes de tránsito y la intervención de grúas pluma y camiones para retirar los vehículos afectados y despejar la vía, dadas las dificultades provocadas por la magnitud del siniestro.

    La comunidad y las autoridades esperan que este tipo de accidentes pueda prevenirse con un control más estricto de las condiciones mecánicas de los vehículos de gran tamaño, especialmente en sectores con alto tránsito y pendientes peligrosas.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.