¡Caos en Santo Domingo! Grúa sin frenos deja cuatro heridos, tres motos destrozadas y una casa impactada

Resumen: En el barrio Santo Domingo de Medellín, una grúa tipo planchón perdió el control en una pendiente y colisionó contra tres motocicletas, un taxi, un peatón y una vivienda, dejando cuatro heridos. Los vecinos auxiliaron a los afectados y las autoridades investigan si una falla mecánica provocó el accidente, mientras se realizan las labores de despeje y se evalúa la seguridad del vehículo involucrado.

Un accidente grave se presentó en la intersección de la Carrera 29 con Calle 111, en el barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín, cuando una grúa tipo planchón perdió el control en una pendiente pronunciada. El vehículo colisionó contra tres motocicletas, un taxi, un peatón y finalmente impactó contra una vivienda, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

Según los primeros reportes, el peatón fue la víctima más afectada y debió ser trasladado de manera urgente a la Policlínica. Los conductores de las motocicletas acudieron a centros asistenciales por sus propios medios. Vecinos del sector fueron los primeros en atender la emergencia, ayudando a liberar a una persona que quedó atrapada entre la grúa y un taxi.

Las autoridades de movilidad iniciaron una investigación preliminar para determinar las causas del accidente, y la falla mecánica del sistema de frenos de la grúa es la hipótesis principal. Sin embargo, la ausencia de registros de cámaras de seguridad cercanas podría complicar la identificación de responsabilidades. Por el momento, se espera un informe técnico definitivo que confirme el estado del vehículo.

El accidente generó un despliegue de agentes de tránsito y la intervención de grúas pluma y camiones para retirar los vehículos afectados y despejar la vía, dadas las dificultades provocadas por la magnitud del siniestro.

La comunidad y las autoridades esperan que este tipo de accidentes pueda prevenirse con un control más estricto de las condiciones mecánicas de los vehículos de gran tamaño, especialmente en sectores con alto tránsito y pendientes peligrosas.