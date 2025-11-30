Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Encontró «unas bolsitas» en la calle! Niño de 9 años murió de manera accidental en Manrique

    El menor fue trasladado de inmediato desde Manrique Jardín hasta un centro hospitalario en el sector de Campo Valdés

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda
    ¡Encontró «unas bolsitas» en la calle! Niño de 9 años murió de manera accidental en Manrique

    Resumen: Una tragedia enluta al barrio Manrique, luego de que un niño de solo nueve años de edad muriera en las últimas horas a causa de lo que sería la ingesta accidental de una sustancia desconocida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una tragedia enluta al barrio Manrique, luego de que un niño de solo nueve años de edad muriera en las últimas horas a causa de lo que sería la ingesta accidental de una sustancia desconocida.

    Según versiones extraoficiales, al momento del suceso el menor se encontraba al cuidado de la expareja de su padre, quien estaba trabajando. La mujer se encontraba con sus propios hijos jugando en un parque cercano.

    Cuentan testigos que cuando la mujer regresó a la vivienda, notaron muy raro al niño quien les contó que se había encontrado unas papeletas y unas pastillas en la calle “en unas bolsitas transparentes” y se las había tomado. Tras esta confesión, el menor comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento.

    El menor fue trasladado de inmediato desde Manrique Jardín hasta un centro hospitalario en el sector de Campo Valdés, pero lamentablemente ingresó ya sin signos vitales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Las autoridades investigan el tipo de sustancias que ingirió y las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.