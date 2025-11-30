Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota. Créditos a quien corresponda

¡Encontró «unas bolsitas» en la calle! Niño de 9 años murió de manera accidental en Manrique

Minuto30.com .- Una tragedia enluta al barrio Manrique, luego de que un niño de solo nueve años de edad muriera en las últimas horas a causa de lo que sería la ingesta accidental de una sustancia desconocida.

Según versiones extraoficiales, al momento del suceso el menor se encontraba al cuidado de la expareja de su padre, quien estaba trabajando. La mujer se encontraba con sus propios hijos jugando en un parque cercano.

Cuentan testigos que cuando la mujer regresó a la vivienda, notaron muy raro al niño quien les contó que se había encontrado unas papeletas y unas pastillas en la calle “en unas bolsitas transparentes” y se las había tomado. Tras esta confesión, el menor comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento.

El menor fue trasladado de inmediato desde Manrique Jardín hasta un centro hospitalario en el sector de Campo Valdés, pero lamentablemente ingresó ya sin signos vitales.

Las autoridades investigan el tipo de sustancias que ingirió y las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

