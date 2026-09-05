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Resumen: Un pasajero de 67 años protagonizó un altercado durante un vuelo de American Airlines entre Dallas-Fort Worth y Newark, por lo que tuvo que ser inmovilizado por la tripulación y otros viajeros. El avión fue desviado a Baltimore, donde el hombre fue detenido y quedó bajo investigación por las autoridades.

¡Caos en pleno vuelo! Pasajero protagonizó un violento altercado y terminó amarrado a su asiento

Un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth y Newark tuvo que ser desviado a Baltimore luego de que un pasajero protagonizara un altercado que requirió la intervención de la tripulación y de otros viajeros.

El hecho ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre, cuando el vuelo AA 618 llevaba buena parte de su recorrido. El pasajero fue identificado como Arthur Lundeen, de 67 años y residente de Arizona. Tras el aterrizaje, fue detenido por las autoridades.

Según los reportes y testimonios citados por medios estadounidenses, Lundeen comenzó a comportarse de manera agresiva y a gritar durante el vuelo. Posteriormente, habría golpeado al hombre que estaba sentado a su lado y causado daños en uno de sus dispositivos electrónicos.

Una auxiliar de vuelo se acercó para intervenir y, de acuerdo con los testimonios, el pasajero habría dirigido expresiones racistas y homofóbicas contra ella. Otra pasajera intentó ayudar, pero también habría sido empujada.

La situación llevó a otros viajeros a intervenir. Entre ellos estaban Juan Mejía, un exagente de policía, y Richard Olenick. Mejía relató a CBS News lo que observó durante el incidente.

🚨 PASSENGER TAPED TO SEAT AFTER MID-AIR RAMPAGE American Airlines passenger Arthur Lundeen, 67, allegedly hurled racist & anti-gay slurs, hit another passenger, smashed their computer & shoved a woman who tried to intervene He was ultimately duct-taped & zip-tied to his seat pic.twitter.com/bqJAfkYOYl — GlobeUpdate (@Globupdate) September 5, 2026

“De repente, como si se hubiera encendido una luz, todo pasó de la calma a los gritos y el caos”, declaró a CBS News Juan Mejía.

El testigo también describió la agresión contra el pasajero que estaba sentado junto a Lundeen:

“Me giré para mirar, y el pobre caballero que estaba sentado a su lado en el asiento del pasillo, el individuo lo tenía agarrado del cuello y, en cierto modo, lo estaba agrediendo”.

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Durante la intervención, Lundeen habría mordido a uno de los pasajeros que intentaban controlarlo. Finalmente, con apoyo de la tripulación, fue inmovilizado en su asiento con cinta adhesiva y bridas, según reportó ABC News.

El vuelo fue desviado a Baltimore

Ante lo ocurrido, el piloto modificó la ruta y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

Una vez en tierra, las autoridades retiraron al pasajero y procedieron con su detención. Lundeen fue acusado en Maryland de conducta desordenada y agresión en segundo grado, de acuerdo con News 12.

El caso también es investigado por el FBI, que analiza si los hechos podrían derivar en cargos federales.

American Airlines confirmó que el vuelo fue desviado debido al comportamiento de un pasajero y señaló que la seguridad de sus clientes y empleados es una prioridad.

Después de que Lundeen fue retirado, el avión continuó su trayecto hacia Newark.