Resumen: El inicio de la jornada electoral para colombianos en el exterior estuvo marcado por denuncias de largas filas, demoras y problemas logísticos en varios consulados, especialmente en ciudades de Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Muchos ciudadanos aseguraron que no alcanzaron a votar antes del cierre de las mesas. Las quejas se centraron en la limitada capacidad de atención frente al alto número de votantes, mientras las autoridades recordaron los horarios oficiales y las condiciones para sufragar. La jornada continúa durante la semana en distintos países.

¡Caos en los consulados! Colombianos denuncian largas filas y miles se habrían quedado sin votar en el exterior

El comienzo de la jornada electoral para los colombianos residentes fuera del país estuvo acompañado por múltiples reportes de congestión, demoras y ciudadanos que no lograron votar en distintos consulados y puestos habilitados en el exterior. Las quejas se concentraron principalmente en ciudades de Estados Unidos, así como en Argentina e Inglaterra, donde decenas de personas denunciaron problemas logísticos durante el primer día de las elecciones presidenciales.

Filas de varias horas y ciudadanos sin votar

Desde tempranas horas de este lunes 25 de mayo, cientos de colombianos acudieron a los puntos de votación habilitados en ciudades como Atlanta, Miami, Houston, Washington y Londres. Sin embargo, en varios de estos lugares las filas se extendieron durante horas y, según denunciaron algunos ciudadanos, muchas personas quedaron por fuera antes del cierre oficial de las mesas.

Uno de los casos que más generó reacciones fue el de Atlanta, donde usuarios en redes sociales aseguraron que la capacidad instalada no fue suficiente para atender la alta participación. Una usuaria en X reportó: “No se pudo votar en Atlanta, desde las 12:00 estoy en el puesto de votación, es ridículo que solo haya 4 mesas para votar, no hay veedores, esto es gravísimo, acaban de cerrar y solo votó un 20 % de todos los que llegamos desde la mañana”.

No sé pudo votar en Atlanta, desde las 12:00 estoy en el puesto de votación, es ridículo que solo hayan 4 mesas para votar, no hay veedores, esto es gravísimo, acaban de cerrar y solo votó un 20% de todos los q llegamos desde la mañana @ABDELAESPRIELLA @VickyDavilaH @NoticiasRCN pic.twitter.com/dkwRJGGRke — Nelbys (@Nelbysd2) May 25, 2026

La situación también generó inconformidad en Miami, donde usuarios reportaron extensas esperas y dificultades para avanzar en el proceso de votación. Algunos ciudadanos aseguraron que permanecieron durante varias horas en fila sin alcanzar a sufragar antes del cierre de la jornada.

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“3 horas y media después se quedan miles de personas sin votar en el Consulado de Miami. Pocas mesas de votación, sistema muy lento, logística muy pobre. Miles de personas tras horas de filas no pudieron ejercer su derecho al voto”, fue uno de los mensajes publicados por usuarios en redes sociales durante la jornada.

3 horas y media después se quedan miles de personas sin votar en el Consulado de Miami. Pocas mesas de votación, sistema muy lento, logística muy pobre. Miles de personas tras horas de filas no pudieron ejercer su derecho al voto. pic.twitter.com/towO2mN6Sq — Manuela Urueña (@ManuelaUruena) May 25, 2026

Reportes desde otras ciudades

En Houston y Washington también circularon denuncias relacionadas con lentitud en las mesas y presuntas dificultades operativas. Algunos ciudadanos incluso afirmaron que hubo inconvenientes con formularios y organización del proceso, lo que habría retrasado aún más la atención en los puestos de votación.

Fuera de Estados Unidos, una de las mayores concentraciones de personas se registró en Buenos Aires, Argentina. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron largas filas de ciudadanos colombianos esperando ingresar al consulado.

Uno de los usuarios publicó un video del lugar y escribió: “La logística para elecciones presidenciales en el Consulado de Colombia en Argentina muy mala, todas estas personas se quedaron afuera sin poder votar hoy”.

La logistica para elecciones presidenciales en @ConsuladoColAR muy mala, todas estas personas se quedaron afuera sin poder votar hoy #EleccionesColombia2026 #Elecciones2026 #ColombiaDecide #ColombianosEnElExterior pic.twitter.com/bS55t3pUfC — Omar Cabrera Rosero (@poldrosky) May 25, 2026

En Londres también hubo reportes de congestión y ciudadanos que afirmaron no haber alcanzado a votar. La jornada coincidió con el festivo de primavera en Inglaterra, situación que habría incrementado considerablemente la asistencia de colombianos a los puntos electorales.

Aumentó el número de votantes en el exterior

El proceso electoral para colombianos fuera del país se desarrolla en medio de un crecimiento importante del censo electoral. Según cifras oficiales publicadas por la revista Semana, la cantidad de ciudadanos habilitados para votar en el exterior aumentó un 45 % frente a las elecciones presidenciales de 2022.

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de votantes colombianos fuera del país, con 454.262 personas habilitadas para participar en estas elecciones. Pese a ese incremento, durante los días previos a la jornada principal fueron habilitadas 1.489 mesas de votación en todo el mundo, una cifra menor a las 2.181 que estarán disponibles el día central de las elecciones.

En el caso de Inglaterra, las autoridades electorales dispusieron 35 mesas para atender a más de 23.000 colombianos habilitados para votar.

Aunque las denuncias y reclamos marcaron el inicio de la jornada, las votaciones en el exterior continuarán durante toda la semana. En la mayoría de países, los ciudadanos podrán acudir a las urnas hasta el sábado 30 de mayo, mientras que en algunos lugares el proceso se extenderá hasta el domingo.