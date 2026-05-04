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    ¡Última hora! Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Servicio Secreto balea a un sospechoso

    El presidente Donald Trump se encontraba al interior del recinto

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Las alarmas se han vuelto a encender en la capital estadounidense. El perímetro de la Casa Blanca fue acordonado de emergencia tras reportarse un tiroteo a escasos metros de la residencia presidencial. El Servicio Secreto confirmó oficialmente que un individuo recibió un disparo por parte de las fuerzas del orden.

    Este grave incidente eleva al máximo la tensión en el país, ya que ocurre apenas días después del intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales.

    Detalles de la emergencia y protocolos de seguridad

    El operativo de seguridad se desplegó rápidamente bajo los siguientes parámetros:

    El lugar de los hechos: El tiroteo se registró en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, muy cerca del icónico Monumento a Washington. Las autoridades han emitido una alerta pidiendo a los ciudadanos y turistas evitar transitar por esta zona.

    Estado del sospechoso: Hasta el momento, el estado de salud de la persona herida de bala por las fuerzas del orden es desconocido. Así mismo, las autoridades no han revelado las motivaciones que condujeron a este altercado.

    Cierre de emergencia: Como parte del estricto protocolo de seguridad del Servicio Secreto, los periodistas y reporteros que se encontraban trabajando en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa para garantizar su protección.

    ¿Dónde estaba el Presidente?

    En el momento exacto en que se desató la emergencia en el perímetro exterior, el presidente Donald Trump se encontraba al interior del recinto, completamente a salvo. Según reportes oficiales, el mandatario estaba participando en una ceremonia programada en la Sala Este de la Casa Blanca, acompañado por un grupo de pequeños empresarios.

    Se espera un pronunciamiento oficial del Servicio Secreto en las próximas horas para esclarecer los motivos del sospechoso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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