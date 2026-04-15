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Resumen: Un accidente en el sector de Alto de Las Palmas, donde un vehículo terminó volcado y se registraron daños en una luminaria, generó afectaciones en la movilidad del corredor hacia el oriente de Medellín. Las autoridades de tránsito atienden la emergencia y hacen presencia en la zona mientras se trabaja en normalizar la vía.

¡Caos en Las Palmas! Un vehículo termino volcado y afecto una luminaria a la altura de Viva Palmas

Un accidente de tránsito registrado en el sector de Alto de Las Palmas, a la altura de Viva Palmas, generó afectaciones en la movilidad del corredor vial que conecta el oriente de Medellín.

De acuerdo con la información conocida, un vehículo terminó volcado sobre la vía y ocasionó daños en una luminaria del sector, lo que generó condiciones de riesgo en el punto del incidente.

El siniestro ha requerido la presencia de los organismos de tránsito, que verifican la situación y adelantan las labores necesarias para atender la emergencia y restablecer la normalidad en la zona.

Riesgos en uno de los corredores más transitados

El hecho ocurre en un tramo de alta circulación vehicular, lo que ha generado preocupación entre quienes se movilizan por este corredor hacia el oriente del Valle de Aburrá y municipios cercanos. La afectación de la infraestructura de alumbrado público incrementa las condiciones de riesgo en el sector.

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Recomendaciones a los conductores

Se recomienda transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Mientras tanto, las autoridades continúan en el sitio verificando la situación y trabajando en la normalización del tránsito en este importante corredor vial del oriente de Medellín.