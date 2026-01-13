Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Caos en la vía a la Costa! Choque entre bus y tractomula en Yarumal deja varios heridos

    La colisión ocurrió en el sector Las Curvas de Bogotá, afectando la movilidad en la zona.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Caos en la vía a la Costa! Choque entre bus y tractomula en Yarumal deja varios heridos
    Foto: Captura de video
    ¡Caos en la vía a la Costa! Choque entre bus y tractomula en Yarumal deja varios heridos

    Resumen: Un accidente de tránsito en Yarumal, Norte de Antioquia, involucró un bus de servicio público y una tractomula, dejando varios heridos. El choque ocurrió en la vía que conecta Medellín con la Costa Atlántica, generando congestión y obligando a cierres parciales mientras las autoridades atendían la emergencia. Las investigaciones preliminares apuntan a una posible invasión de carril como causa del siniestro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes 13 de enero en la vía que conecta Medellín con la Costa Atlántica, a la altura del municipio de Yarumal, dejó a seis personas lesionadas y generó afectaciones en la circulación vehicular.

    El siniestro involucró a un bus de servicio público, que transportaba 14 pasajeros, y a una tractomula. Según los reportes de las autoridades, el choque se habría producido por una posible invasión del carril contrario por parte del camión, aunque esta versión aún se encuentra en verificación.

    Bomberos, policías y personal del hospital local llegaron al lugar para atender la emergencia, y cuatro de los lesionados fueron trasladados al hospital de Yarumal para recibir atención médica.

    Esto le podría interesar: ¡Tragedia en Nechí! Un voraz incendio destruyó la escuela rural de la vereda Malanoche

    El impacto dejó daños considerables en ambos vehículos y provocó congestión mientras se realizaban las labores de atención. Las autoridades realizaron un cierre parcial de la vía y posteriormente restablecieron el tránsito de manera gradual.

    Por el momento, continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y verificar las circunstancias que habrían derivado en la colisión. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en tramos con curvas y tránsito mixto.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.