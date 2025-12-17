Resumen: Un episodio de violencia alteró el funcionamiento del Metro de Medellín cuando dos mujeres se enfrentaron físicamente dentro de un vagón de la línea A, en plena hora pico. La agresión, que sorprendió a decenas de pasajeros, generó pánico, confusión y preocupación por la seguridad en el transporte público, mientras algunos usuarios intentaban separarlas y controlar la situación hasta que el vagón pudo continuar su recorrido.

¡Caos en el Metro! Violenta pelea dentro de un vagón de la Línea A generó pánico en plena hora pico

Un episodio de violencia alteró el funcionamiento del Metro de Medellín cuando dos mujeres protagonizaron una pelea dentro de un vagón de la línea A, que transportaba a numerosos pasajeros.

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, la agresión comenzó de manera repentina, sin provocación aparente, y se intensificó rápidamente, generando pánico entre quienes viajaban en el tren. La víctima cayó al suelo tras el ataque, y algunos pasajeros indicaron que presentó afectaciones visibles en el rostro, aunque no se registraron imágenes explícitas de lesiones graves.

El incidente ocurrió justo al momento de que el tren arribaba a una estación, lo que aumentó la confusión y tensión dentro del vagón. Los pasajeros intentaron apartarse o intervenir para detener la pelea, lo que hizo que la situación fuera más caótica por algunos segundos.

Tras la intervención de otros usuarios y el personal operativo del Metro, las mujeres involucradas fueron retiradas del vagón, junto con un hombre vinculado al altercado. El hecho permitió que el servicio continuara con normalidad, pero dejó evidente la preocupación de los pasajeros.

El episodio ha generado comentarios en redes sociales sobre la convivencia y la seguridad en el Metro, especialmente durante horarios de alta afluencia. Algunos usuarios recordaron que este tipo de altercados es poco frecuente en la ciudad y resaltaron la importancia de mantener la cultura de respeto que caracteriza al sistema de transporte.