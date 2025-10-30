Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: TransMilenio colapsa este jueves en Bogotá por protestas de motociclistas. Más de 20 estaciones están cerradas y 373 mil usuarios resultaron afectados.

Caos en Bogotá: TransMilenio colapsa por protestas de motociclistas

En la mañana de este jueves 30 de octubre, TransMilenio colapsa en Bogotá debido a las protestas de motociclistas.

Las manifestaciones provocaron el cierre temporal de más de 20 estaciones y graves afectaciones en la movilidad del suroccidente y sur de la capital.

Entre las estaciones fuera de servicio se encuentran Portal Américas, Biblioteca Tintal, Banderas, Mandalay, Américas con Boyacá, Marsella, Pradera, Distrito Grafiti y Puente Aranda, entre otras.

Además, se suspendió el servicio de rutas alimentadoras en Portal Américas, Banderas y Portal Sur.

De acuerdo con TransMilenio, más de 373.000 usuarios resultaron afectados por los cierres y bloqueos que se registran desde las primeras horas del día.

Los puntos más críticos se presentan en la Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali, la Carrera 79 con Calle 39A Sur, la Carrera Séptima con Calle 32 y la Autopista Sur con Av. Villavicencio, donde los motociclistas bloquean carriles principales y glorietas.

Las autoridades de movilidad recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con antelación y buscar rutas alternas, mientras se restablece el servicio del sistema y se normaliza la circulación en la ciudad.

Por manifestaciones ajenas a la operación en diferentes zonas de la ciudad, nuestro componente troncal y zonal presenta afectaciones y retrasos en todo el sistema. Agradecemos a los usuarios evitar despresurizar las puertas y caminar por los carriles exclusivos de… — TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025

