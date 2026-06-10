¡Caos en Bogotá! Disparos al aire durante caravana fúnebre terminaron con cuatro detenidos

Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Puente Aranda luego de que la Policía atendiera una alerta por disparos al aire durante una caravana fúnebre. Gracias al apoyo de cámaras de seguridad y al seguimiento en tiempo real desde el C4, las autoridades lograron ubicar a los presuntos responsables. Los detenidos deberán responder por porte ilegal de armas de fuego y violencia contra servidor público.

Una caravana fúnebre que recorría la avenida Primero de Mayo, en Puente Aranda, terminó en un despliegue policial luego de que ciudadanos reportaran disparos al aire realizados por algunas de las personas que participaban en el recorrido.

Tras recibir la alerta, la Policía activó los protocolos correspondientes y comenzó un seguimiento inmediato para ubicar a los responsables. Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), operadores monitorearon en tiempo real los movimientos de los involucrados mediante las cámaras instaladas en el sector, mientras varias patrullas se dirigían al lugar.

Según la información oficial, durante la intervención uno de los sospechosos intentó deshacerse de un arma de fuego al notar la presencia de los uniformados. Después habría tratado de escapar, pero el monitoreo a través de las cámaras permitió mantener su ubicación y coordinar su persecución.

Operativo en plena vía

Con el fin de verificar lo ocurrido, los uniformados realizaron controles a los vehículos que integraban la caravana. Para ello fue necesario suspender temporalmente la movilidad mientras se adelantaban las inspecciones.

Durante las diligencias se registraron momentos de tensión. De acuerdo con las autoridades, algunas personas habrían intentado obstaculizar la actuación policial e incluso se presentaron agresiones contra los funcionarios que participaban en el despliegue.

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A pesar de estas situaciones, la coordinación entre los operadores del C4 y las unidades en terreno permitió avanzar en las verificaciones y controlar la situación.

Como resultado, cuatro personas fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes. Los detenidos deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, además de violencia contra servidor público.

En medio de una caravana fúnebre hubo 4 capturados, luego de que en la Primero de Mayo llegara @PoliciaBogota al escuchar disparos al aire. Se requisaron vehículos y en ese instante un hombre arrojó un arma e intentó escapar, pero las cámaras del #C4Bogotá lo ubicaron en… pic.twitter.com/Z3L6PHA2dJ — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 10, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tecnología y denuncias ciudadanas, claves en el resultado

Las autoridades destacaron que la rápida respuesta fue posible gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía y al apoyo de las herramientas tecnológicas de monitoreo.

Puente Aranda cuenta actualmente con 199 cámaras de seguridad administradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, las cuales apoyan labores de prevención, seguimiento e intervención frente a hechos que afectan la convivencia.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, resaltó la importancia de la articulación entre las distintas capacidades institucionales para enfrentar este tipo de situaciones.

“No vamos a permitir que comportamientos que ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos queden impunes. La articulación entre la tecnología, la denuncia ciudadana y la reacción de la Policía sigue dando resultados contundentes para proteger a los bogotanos y sacar de las calles a quienes incumplen la ley”, aseguró.

Balance de seguridad

Las cifras oficiales muestran resultados positivos en varios indicadores durante lo corrido del año. La extorsión registra una reducción del 25 % frente al mismo periodo de 2025.

Asimismo, se reportan disminuciones en el hurto de automotores (54 %), hurto a personas (52 %), hurto a residencias (39 %), hurto al comercio (59 %), hurto de bicicletas (40 %) y hurto de celulares (15 %).

A estos resultados se suma una reducción del 97 % en los casos de violencia intrafamiliar. Además, durante este año se han incautado 24 armas de fuego y se han realizado 19 capturas por porte ilegal de armas.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa o actividad delictiva a través de la Línea 123, una herramienta clave para facilitar la actuación de las autoridades.