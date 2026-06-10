Resumen: El cuerpo del ciudadano extranjero fue localizado al interior de un hostal en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Hallan sin vida a comerciante costarricense reportado como desaparecido en Bogotá ¿qué le pasó?

Minuto30.com .- El cuerpo del ciudadano extranjero fue localizado al interior de un hostal en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Luego de que familiares y conocidos reportaran desde mayo la extraña desaparición del comerciante oriundo de Costa Rica en la capital colombiana, las labores de búsqueda de las autoridades concluyeron con el trágico hallazgo de su cuerpo en un establecimiento de alojamiento del centro de Bogotá.

Según los primeros reportes de la Policía Metropolitana, los empleados del hostal alertaron a las líneas de emergencia tras percatarse de que el huésped no respondía a los llamados en su habitación. Al ingresar al lugar, los cuadrantes de la zona confirmaron el deceso.

Detalles del caso

Identificación: Aunque la identidad del comerciante se mantiene bajo reserva mientras se surten las notificaciones consulares correspondientes con la Embajada de Costa Rica, se conoció que correspondería a Alejandro Calderón y a quin su familia le decía “Nano”.

Zona del hallazgo: El hostal está ubicado en el sector de La Favorita, una zona del centro de la ciudad priorizada por las autoridades debido a complejos entornos de seguridad.

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Inspección técnica: Unidades de investigación criminal de la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los actos urgentes en el lugar de los hechos.

Investigación en curso: ¿Qué causó su muerte?

Hasta el momento, las causas del fallecimiento del costarricense permanecen por establecer. Aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia evidentes a simple vista, las autoridades manejan diversas hipótesis.

Unidades forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo para realizar la necropsia correspondiente y determinar si el deceso se produjo por causas naturales, un posible envenenamiento o el uso de sustancias químicas, frecuentes en casos de hurto en la zona, o si se trató de un homicidio.

La Policía de Bogotá se encuentra revisando las cámaras de seguridad del hostal y del sector de Los Mártires para reconstruir las últimas horas de vida del comerciante y verificar si ingresó al lugar solo o acompañado. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales y diplomáticas en las próximas horas.