Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Hallan sin vida a comerciante costarricense reportado como desaparecido en Bogotá ¿qué le pasó?

    El cuerpo del ciudadano costarricense fue localizado al interior de un hostal en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires

    Publicado por: SoloDuque

    bogota costarricense
    Hallan sin vida a comerciante costarricense reportado como desaparecido en Bogotá ¿qué le pasó?

    Resumen: El cuerpo del ciudadano extranjero fue localizado al interior de un hostal en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El cuerpo del ciudadano extranjero fue localizado al interior de un hostal en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

    Luego de que familiares y conocidos reportaran desde mayo la extraña desaparición del comerciante oriundo de Costa Rica en la capital colombiana, las labores de búsqueda de las autoridades concluyeron con el trágico hallazgo de su cuerpo en un establecimiento de alojamiento del centro de Bogotá.

    Según los primeros reportes de la Policía Metropolitana, los empleados del hostal alertaron a las líneas de emergencia tras percatarse de que el huésped no respondía a los llamados en su habitación. Al ingresar al lugar, los cuadrantes de la zona confirmaron el deceso.

    Detalles del caso

    Identificación: Aunque la identidad del comerciante se mantiene bajo reserva mientras se surten las notificaciones consulares correspondientes con la Embajada de Costa Rica, se conoció que correspondería a Alejandro Calderón y a quin su familia le decía “Nano”.

    Zona del hallazgo: El hostal está ubicado en el sector de La Favorita, una zona del centro de la ciudad priorizada por las autoridades debido a complejos entornos de seguridad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Inspección técnica: Unidades de investigación criminal de la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron los actos urgentes en el lugar de los hechos.

    Investigación en curso: ¿Qué causó su muerte?

    Hasta el momento, las causas del fallecimiento del costarricense permanecen por establecer. Aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia evidentes a simple vista, las autoridades manejan diversas hipótesis.

    Unidades forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo para realizar la necropsia correspondiente y determinar si el deceso se produjo por causas naturales, un posible envenenamiento o el uso de sustancias químicas, frecuentes en casos de hurto en la zona, o si se trató de un homicidio.

    La Policía de Bogotá se encuentra revisando las cámaras de seguridad del hostal y del sector de Los Mártires para reconstruir las últimas horas de vida del comerciante y verificar si ingresó al lugar solo o acompañado. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales y diplomáticas en las próximas horas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.