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    Tragedia en Antioquia: un rayo acabó con la vida del canino ‘Mosly’ mientras cumplía su misión

    El canino ‘Mosly’ del Ejército, especializado en detección de explosivos, perdió la vida mientras cumplía su misión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en Antioquia: un rayo acabó con la vida del canino 'Mosly' mientras cumplía su misión
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Tragedia en Antioquia: un rayo acabó con la vida del canino ‘Mosly’ mientras cumplía su misión

    Resumen: El mandatario de EE. UU., Donald Trump, felicitó a Abelardo de la Espriella tras ganar la presidencia y prometió una relación sólida entre ambos países.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el incidente ocurrió el pasado 17 de junio en la vereda Vélez, cuando una fuerte tormenta eléctrica azotó la zona.

    En medio del aguacero, el canino ‘Mosly’ fue impactado por un rayo mientras permanecía junto a su compañero humano en un cambuche utilizado durante las operaciones en el territorio.

    Aunque la descarga eléctrica alcanzó al animal, el uniformado que lo acompañaba resultó ileso. Las autoridades catalogaron lo ocurrido como un accidente natural registrado durante el cumplimiento de las labores asignadas a la unidad.

    El canino ‘Mosly’ integraba el grupo EXDE, especializado en la detección y neutralización de artefactos explosivos. Su trabajo hacía parte de las acciones adelantadas por el Ejército para reducir los riesgos derivados de minas y otros elementos instalados por grupos armados ilegales que operan en esa región del norte antioqueño.

    Lea también: «Fue un gran honor para mí respaldarlo»: Donald Trump felicita oficialmente a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

    Según los reportes oficiales, este tipo de unidades desarrollan misiones permanentes en zonas donde existe presencia de estructuras armadas como el frente 36 de las disidencias y el Clan del Golfo, organizaciones que mantienen disputas por el control territorial y que también representan amenazas para la Fuerza Pública y la población civil.

    La muerte de ‘Mosly’ fue lamentada por quienes integran estas operaciones, debido al papel que desempeñaba en tareas de seguridad y protección en áreas de alta complejidad.

    El canino participaba activamente en recorridos y procedimientos destinados a detectar posibles riesgos explosivos antes del avance de las tropas.

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