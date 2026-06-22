Cámaras frustran robo de vehículo cargado con mercancía en Bogotá: policía capturó al delincuente

Resumen: Las cámaras de seguridad y el monitoreo del C4 permitieron frustrar un intento de hurto de un vehículo cargado con mercancía en el barrio Molinos, en Bogotá. La rápida reacción de la Policía permitió recuperar el automotor y la carga, evitando pérdidas para el propietario. En un hecho relacionado en la misma zona, otro caso de hurto también fue atendido con apoyo del sistema de videovigilancia, lo que derivó en la captura de un hombre de 29 años.

Un intento de hurto de un vehículo cargado con mercancía fue frustrado en el barrio Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, gracias al sistema de videovigilancia y la oportuna reacción de las autoridades.

El hecho fue detectado en tiempo real mediante las cámaras de seguridad, que permitieron advertir la presencia de un sujeto que, al parecer, intentaba vulnerar el sistema de seguridad del automotor con el objetivo de cometer el robo.

Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), un operador realizó el seguimiento a la situación y dio aviso inmediato a las patrullas de la zona, lo que activó la respuesta policial.

La coordinación permitió la llegada rápida de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes lograron intervenir antes de que el presunto responsable escapara con el vehículo y la mercancía.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar tanto el automotor como la carga que transportaba, evitando así pérdidas para su propietario.

Captura del presunto responsable y segundo caso en la zona

En un hecho relacionado, otra situación de hurto fue advertida también a través del sistema de cámaras en el sector, donde la comunidad retuvo a un hombre que intentaba huir tras el robo de mercancía en una zona comercial cercana. En ese caso, unidades del CAI Molinos hicieron presencia en el lugar y adelantaron el procedimiento correspondiente.

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Posteriormente, se confirmó la captura de un hombre de 29 años, a quien se le informaron sus derechos como persona detenida. El caso quedó asociado a los delitos de hurto, daño en bien ajeno y recuperación de mercancía. Durante el operativo también fue incautado un vehículo de color gris.

Balance de seguridad y uso de tecnología en la localidad

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó el papel del sistema de videovigilancia en la prevención del delito.

“Las cámaras de seguridad siguen siendo una herramienta clave para anticipar y reaccionar frente al delito. La articulación entre el C4 y la Policía permite una respuesta inmediata que protege a la ciudadanía y sus bienes”, afirmó.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de los operativos permanentes de seguridad en la localidad y del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para la vigilancia en la ciudad. Actualmente, Rafael Uribe Uribe cuenta con 284 cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con las cifras oficiales, en esta localidad se han registrado reducciones en distintos delitos, entre ellos el hurto a vehículos, personas, residencias, comercio, celulares y bicicletas, además de indicadores en violencia intrafamiliar, lo que ha sido atribuido a las estrategias de prevención, control y reacción implementadas por las autoridades.