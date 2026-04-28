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Resumen: La víctima se encontraba al interior de una residencia cuando un grupo de individuos irrumpió violentamente, empuñando armas de fuego

¡Traición mortal en La Cruz! «Amigos» sacaron de su casa a un barbero y lo acribillaron en un callejón, en Manrique

Minuto30.com .- Una escalofriante historia de aparente traición tiene consternados a los habitantes de la Comuna 3 (Manrique) en la zona nororiental de Medellín. La noche de este lunes 27 de abril, la tranquilidad del barrio La Cruz fue interrumpida por el violento homicidio de un hombre de 38 años de edad, de profesión barbero.

El detalle más perturbador del caso, que hoy es el principal interrogante para las autoridades, es que los sicarios habrían sido personas cercanas a su círculo social.

Lo sacaron a la fuerza de la vivienda

Los hechos se registraron minutos antes de las 9 de la noche, en inmediaciones de la carrera 27C con calle 77.

Según versiones extraoficiales, la víctima se encontraba al interior de una residencia cuando un grupo de individuos irrumpió violentamente, empuñando armas de fuego. Bajo amenazas, los sujetos obligaron al hombre de 38 años a salir del inmueble y lo condujeron contra su voluntad hacia un callejón oscuro y solitario cercano a la propiedad.

Fue allí, en medio de la noche, donde procedieron a ultimarlo sin mediar palabra, dejando su cuerpo tendido en el pavimento para luego huir con rumbo desconocido.

Tres disparos letales

Tras escuchar las detonaciones, la comunidad alertó a la Policía Nacional. Los cuadrantes llegaron al lugar y aseguraron la zona para permitir las labores de los agentes del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la respectiva inspección técnica al cadáver.

El dictamen preliminar en el lugar de los hechos evidenció la sevicia del ataque. El barbero presentaba tres heridas de bala ubicadas estratégicamente en la zona de la cabeza:

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Un impacto en la frente.

Un impacto en el cuello.

Un impacto en la mandíbula.

¿Qué pasó? El misterio de los “amigos” asesinos

Testimonios en el barrio La Cruz arrojaron una pista tan clave como aterradora. Los individuos que ingresaron a la casa y sacaron al hoy occiso hacia su muerte eran conocidos y “amigos” de la víctima.

Este revelador detalle abre una compleja línea de investigación ¿Qué desató esta mortal traición entre conocidos? ¿Se trató de un ajuste de cuentas, una discusión que se salió de control o una deuda pendiente?

Autoridades adelantan invetigaciones que lleven a identificar, ubicar y capturar a estos presuntos “amigos” que se convirtieron en los verdugos del barbero.